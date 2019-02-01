Genç iletişimciler sektöre hazır

YDÜ İletişim Fakültesi Güz Dönemi Mezunları diplomalarını alıp kep fırlattı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 – 2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Salonda gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninin açılışı konuşmasını yapan Dekan Vekili Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, öğrencilere meslek görevlerini yerine getirirken ırk, dil, din, milliyet ayrımı gözetmeden, ahlaklı ve etik kurallar çerçevesinde çalışma yaşamı sürdürmelerini öğütledi.

Öğrencilere, yıkıcı değil, yapıcı olmaya özen göstermelerine, tüketmek ve yok etmek yerine üretmek ve varlığı anlamlı kılmaya dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Nuran Öze, “Öğrenmenin sonunun olmadığını aklınızda tutun, ben oldum demeyin, bilgiyi paylaşmanın ve büyütmenin güzelliğinin tadına varın. Yaptığınız her işin sizin iziniz olduğu gerçeğinden uzaklaşmadan, nasıl bir iz bırakmak istiyorsanız ona odaklanarak yolunuza devam edin. Emeklerinizi birlik, beraberlik, barış, daha temiz bir dünya ve daha yaşanabilir bir gelecek için harcayın. Hepinize başarılı bir kariyer, huzur ve sağlık dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Törende yaptığı konuşmada, iletişimin öneminden bahseden Rektör Yardımcısı İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mustafa Kurt, medyanın çağımızdaki 4. güç olduğunu, yasama, yürütme ve yargı'dan sonra gelen güç olarak algılandığını, gerçeğin koruyucusu anlamına geldiğini söyledi.

Öğrencilerim bilim üreten bir kurumdan mezun olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2018 yılı içerisinde 1200’ün üzerinde gerçekleştirdiği bilimsel yayınlarla Türkiye üniversiteleri arasında İlk 5'in içerisinde yer almasının olağanüstü bir başarı olduğunu söyleyerek mezunlara hayatlarında başarılar diledi.

Törende, Mezun Öğrenciler adına Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü, Fakülte birincisi Al Miqdad Al Houssein İngilizce, Ilgaz Sadrazam ise Türkçe olarak mezuniyet konuşmalarını gerçekleştirdiler.