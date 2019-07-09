Genç doktorların gurur günü

YDÜ Tıp Fakültesi mezunları, hekim andını ederek diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Uzm. İlyas Abdullin ve Uzm. Gözdem İlkay’ın müzik dinletisi salonu dolduranlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Törenin açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan’nın yerine vekâleten Tıp Fakültesi Dekan Yardımcı Prof. Dr. Songül Vaizoğlu yaptı.

Prof. Dr. Songül Vaizoğlu mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, hekimliğin önemine vurgu yaparak, “Hekimlik yalnızca tanı ve tedavi ile uğraşmak değil; hem öğretme hem ömür boyu öğrenme, öğrendiklerini doğru ve etik bir şekilde uygulama, etik ve sanatıdır” dedi.

Özellikle hasta-hekim ilişkisinde iletişim becerilerine vurgu yapan Prof. Dr. Vaizoğlu, “Empati, stres ve öfke kontrolü, sabır ve anlayış gibi kavramları günlük yaşantınız içinde özümsemeniz; hem mesleki başarınız ve kariyeriniz hem de mutluluğunuz ve huzurunuz için büyük katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Songül Vaizoğlu, uzun emekler sonrası hedefe ulaşmanın haklı gurur ve sevincini yaşıyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bütün bu yolculukta; bizleri yalnız bırakmayan, varlığıyla bizlere güç veren Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e ve Günsel Ailesi’ne, mütevelli heyeti başkanımız ve üyelerine, üniversite yetkililerine ve hastane yöneticilerine, iyi hekim yetiştirmek için özveriyle ve çok çalışan değerli öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetleriyle tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını belirtti.

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını aktardı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise yaptığı konuşmasında, tıp doktoru olan insanların mesleki itibarları yüksek olan insanlar olduğundan söz ederek, hayat boyu öğrenmenin devam edeceğini söyledi.

“Gittiğiniz yerlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer fahri elçisi olacaksınız” ifadesini kullanan Zorlu Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu alanda çok fazla girişimleri olan Dr. Suat Günsel ve ailesini de hiç unutmayacaksınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başarı hikayelerine, üniversite alanında en büyük katkıyı koymuş olan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleriyle övünç duyuyor. Ama bunların içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi çok ayrı bir yer tutuyor. Dolayısıyla buradaki üniversitelerden oraya gittiğiniz zaman buradan mezun olduğunuzu unutmayarak bakın: bu Fakülteden mezun olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakın Doğu Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olmuşlardır. Hepinize başarılar diliyorum’’ diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmaların ardından mezunlara hekimlik andını Prof. Dr. Songül Vaizoğlu yaptırdı. Ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından takdim edildi. Sonrasında fakülte birincisi olan Amira Asiya Belgore isimli öğrenci Yaş Kütüğü’ne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Daha sonra diploma törenine geçildi. Tören öğrencilerin kep atması ile son buldu.