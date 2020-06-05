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Gelecek yıl online eğitim de planlanıyor

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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl örgün eğitim yanında online eğitimi de destek eğitimi olarak vermeyi planladıklarını söyledi

Gelecek yıl online eğitim de planlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde bir değişim yapılacaksa birlikte hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Bu çerçevede ortak akılla yaptıkları çalışmalar sonucu pandemiden dolayı sınıf geçme konusunun öğrencilere sorun yaratmayacak şekilde bir yol izlenmesine karar verildiğini dile getiren Çavuşoğlu, uzaktan eğitim konusunda da gerek internet altyapısı gerek cihaz anlamında fırsat eşitliği yaratılmadığı için, şu anda kullanılan yönteme gidildiğini anlattı.
Okulların 1 Eylül’de açılmasının hedeflendiğini söyleyen Çavuşoğlu, sıkıntı olması halinde devletin öğrencisini ve öğretmenini korumak için her türlü iradeyi ortaya koyacak güçte olduğunu dile getirdi. 
Önümüzdeki yıl örgün eğitim yanında online eğitimi de destek eğitimi olarak vermeyi planladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, tüm ders planlarının merkezileşmesinin sağlanacağını kaydetti. 

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