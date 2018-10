"Geleceğin Profesyonelleri Sahnede” programı tamamlandı

Near East Bank deneyimlerinden yararlanmak ve kariyerine güçlü bir adım atmak isteyen üniversite öğrencilerineyönelik stajyer alımı uygulaması çerçevesinde yapılandırdığı “ Geleceğin Profesyonelleri Sahnede” programını tamamladı.

Üniversite öğrencilerine “N Kuşağı” programı, yeni mezunlara ise “ On Numara Deneyim” programı ile iki farklı staj imkanı sunan Near East Bank; gençlere iş hayatına atacakları ilk adımdan itibaren yanlarında olarak bilgi ve deneyimleri onlarla paylaşıp kariyer yolculuğunda güvenle ilerlemelerini amaçlıyor.

Girne Oasis Otel’de düzenlenen sertifika törenine, staj yapan öğrenciler, Near East Bank Yönetim Kurulu Üyeleri ve Near East Bank Birim Müdürleri katıldı. Near East Bank “Geleceğin Profesyonelleri Sahnede” programını başarı ile tamamlayan stajyerler sunulan iş teklifi sonucu Ekim ayı itibari ile Near East Bank’ta Profesyonel hayata adım attılar. Sertifika töreni sonunda düzenlenen kokteylde stajyerlere katılım sertifikaları ve hediyeleri yöneticiler tarafından verildi.

Etkinlikte konuşma yapan İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Özge Yılmaz Ciğerci, Stajın iş hayatının ilk adımı olduğunu, stajı gerçek bir tecrübeye dönüştürmenin iyi bir staj programı ve stajyerlerin ilgisi ile mümkün olabileceğini belirtti. Ciğerci, staj kariyer hedefi belirlemede, ne yapmayı isteyip istemediğinin kararının verilmesinde, iş tecrübesi kazanılmasında ve mezuniyet sonrası işe kabulde büyük önem taşıdığını dile getirdi.