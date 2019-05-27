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GAÜ Mezuniyet töreni 31 Mayıs ve 1 Haziran'da

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 33. Dönem Mezuniyet Töreni, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

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GAÜ Mezuniyet töreni 31 Mayıs ve 1 Haziran'da
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GAÜ’den yapılan açıklamada, 2 bin mezunun diploma alacağı mezuniyet töreninde Türkiye Cumhuriyeti merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi ismini taşıyan torunu ve ATBD Yönetim Kurulu azası Turgut Özal’a onursal doktora unvanı verileceği kaydedildi.
Açıklamada, onursal doktoranın merhum Cumhurbaşkanı  Özal’ın görevde olduğu yıllarda verilmesinin  planlandığı ancak zamansız kaybından dolayı kendisine verilemediği ve GAÜ arşivinde saklandığı ifade edildi.    
 

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