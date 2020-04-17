GAÜ'den eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrencilere, Yaz Okulu fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Covid-19 pandemi sürecinde, yurt dışında sürdürdükleri eğitimlerine ara vermek zorunda kalıp, KKTC’ye dönen öğrencilere, Yaz Okulu’nda, +12 kredilik ders alma fırsatı verecek.

GAÜ’den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden dolayı, eğitim aldıkları ülkelerden ayrılarak, KKTC’ye gelmek zorunda kalan öğrencilere yönelik, uluslararası kredi sistemine uygun olarak yaz okulu bünyesinde ders alma fırsatı sunulacağı kaydedildi.

Öğrencilerin, alacağı toplam 12 kredilik derslerini, kendi müfredatlarına uygun derslerden seçmeleri durumunda, hiçbir sıkıntı yaşamadan kendi üniversitelerindeki transkriptlerine saydırabilecekleri ifade edilen açıklamada, ilgili derslerin özel indirimlerle verileceği vurgulandı.

Bu uygulamanın özellikle, kendi eğitimlerindeki kredilere ilave kredi elde etmek isteyen öğrencilere sunulduğu belirtilerek, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve detayların, gau@gau.edu.tr mail adresinden alınabileceği kaydedildi.