banner255
banner69
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
122 0
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
17 0
 
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
39 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
396 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
46 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
35 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
44 0
banner374

Final Üniversitesi burs ve sıralama sınavı 11 Haziran’da

banner27

Final Üniversitesi 2020-2021 akademik yıl burs ve sıralama sınavı 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek

Final Üniversitesi burs ve sıralama sınavı 11 Haziran’da

Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katılabileceği sınav için başvurular 10 Haziran 2020 tarihine kadar liselerin Rehberlik Servisleri, Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden veya www.final.edu.tr linkinden online olarak yapılabilecek.

SINAVA KATILIM ÜCRETSİZ

Final Üniversitesi’nin Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Turizm ve Mutfak Sanatları, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına bağlı lisans programlarına girebilmek için yapılacak sınav sonucuna göre başarı kriteri baz alınarak öğrencilerin burs oranları belirlenecek. Burslar, Üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

Sınava katılacak adaylar, KKTC liselerinin Rehberlik Servisleri’nden bir fotoğraf ve sınav başvuru formunu doldurarak veya Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden en geç 10 Haziran 2020’ye kadar başvuru yapabilecek. Final Üniversitesi burs ve sıralama sınavına başvuru ve katılım ücretsiz olacak.

SINAV GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SAĞLANACAK

Final Üniversitesi’nde saat 10.30’da başlayacak sınav için adaylar üniversitenin sağlayacağı ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Gazimağusa Terminali’nden 08.30, Güzelyurt Terminal’inden 08.30, Alsancak Belediyesi’nden 09.00, Lefkoşa Terminal’inden 09.00 ve Girne Barış Parkı Durağı’ndan 09.30 saatlerinde Final Üniversitesi’ne ücretsiz servisler kalkacak. Sınav ile ilgili detaylı bilginin 0533 855 23 55 numaralı “Sınav Acil WhatsApp hattı”ndan alınabileceği kaydedildi

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.