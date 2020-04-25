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Fahrioğlu, Oxford'dan sonra şimdi de Cambridge'de

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Englishouse’un direktörü ve eğitim koordinatörü Önder Fahrioğlu, uzmanlığına yeni bir alanda kabul alarak Cambridge Üniversitesi Çocuk Psikolojisi Eğitimine başlıyor

Fahrioğlu, Oxford'dan sonra şimdi de Cambridge'de

Yıldızların okulu olarak bilinen ve benzersiz bir İngilizce dil eğitimi hizmeti sunan Englishouse’un direktörü ve eğitim koordinatörü Önder Fahrioğlu kendini geliştirmeye devam ediyor. Fahrioğlu, geçtiğimiz aylarda uzmanlığını tamamladığı dünyanın İngilizce alanındaki en iyi üniversitesi olan Oxford Üniversitesinden derece ile mezun olduktan sonra, şimdi de uzmanlığına yeni bir alanda kabul alarak Cambridge Üniversitesi Çocuk Psikolojisi Eğitimine başlıyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYATLARINA ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK”

Konu ile ilgili konuşan Fahrioğlu, Cambridge Üniversitesi'nde alacağı bu eğitimin yetiştirdini öğrencilerin hayatlarına farklı yönlerden çok büyük katkısı olacağını belirterek, böylesine ayrıcalıklı bir eğitim hizmetinin ülkesi ve yetiştireceği nesil için pahabiçilemez bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

“HİÇ DURMADAN KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ”

Bir çocuğun dünyayı değiştirebileceği inancı ile yola çıktıklarını söyleyen Fahrioğlu, okulu ve çocukları için durmadan kendini geliştirmeye ve vizyonlarını her geçen gün daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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