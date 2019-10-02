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Erdal Abit’te eğitime ara

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Fiziki altyapı sıkıntısı olmamasına rağmen 8 öğrenci ve 4 öğretmeni bulunan Gemikonağı’ndaki Erdal Abit İlkokulu’nda bu yıl eğitime ara verildi. Öğrenciler dünden itibaren Yedidalga İlkokulu’nda öğrenime başladı

Erdal Abit’te eğitime ara
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık yetkilileriyle birlikte Erdal Abit İlkokulu ile Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret etti.

Erdal Abit İlkokulu’nda Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, okul öğretmenleri, bölge sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı velilerle bir toplantı gerçekleştiren Çavuşoğlu, toplantıda okulun son durumu ve sıkıntılarıyla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının açılmasının ardından sorunlu bir okul olan Erdal Abit’i ziyaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, okulun eğitime devam edip edemeyeceği ile ilgili tartışmaların yıllardır devam ettiğini anımsatarak, çocuklara anayasanın emrettiği fırsat eşitliğini sunmak adına Erdal Abit İlkokulu’nda bu yıl için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Okulun yaşatılmasına ilişkin fikirler beyan edilse de öğrenci sayısının giderek azaldığına vurgu yapan Çavuşoğlu, altyapı olarak bu okulun ülke standartlarında en iyi okullardan biri olduğuna dikkat çekti.

Fiziki altyapı sıkıntısı olmamasına rağmen bugün itibariyle 8 öğrenci ve 4 öğretmenin bulunduğu okulda, öğretmenlerin mesleki tatmin açısından performans göstermesinin, öğrencilerin de eğitimde sosyalleşmesinin mümkün olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu durumu yerinde değerlendirdiklerini ve okulu bu haliyle eğitime devam etmesinin mümkün olmadığının ortada olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, çocuklara anayasanın emrettiği fırsat eşitliğini sunmak adına Erdal Abit İlkokulu’nda bu yıl için eğitime ara verildiğini açıklayarak, bu okulun ismiyle birlikte burada veya başka bir noktada bölgesel bir merkezileştirme sistemi ile anaokul modeline geçmesi konusunda fikir birliği olduğunu ve bu konuda çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca 8 öğrencinin dünden itibaren Yedidalga İlkokulu’nda öğrenimlerine devam edeceğini, öğretmenlerin de bölgede ihtiyaç duyulan okullarda görev yapacağını söyledi.
Gemikonağı’ndaki incelemelerinin ardından Yedidalga İlkokulu’nu da ziyaret eden Çavuşoğlu, yetkililerden okulun durumu hakkında bilgi aldı.

Okulun alt yapısının iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Lefke Belediyesi ile birlikte hareket ederek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılacağını kaydetti.

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