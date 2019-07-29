Englishouse’ta rekor üzerine rekor!

Englishouse yıldızları, Cambridge Sınavları Starters, Movers ve Flyers, KET ve PET sonuçlarında Englishouse bir kez daha parladı.

Tüm okul öğrencileri rekor başarılara imza atarak yine zirvenin açık ara farkla ismi oldu.

Onlarca Englishouse öğrencisi, sınavın özellikle konuşma bölümünden tam puan alırken, devlet ilkokuluna giden yüzlerce çocuğun İngilizce başarı öyküleri ailelerde büyük mutluluk yarattı.

Englishouse direktörü Önder Fahrioğlu alınan neticelerin tesadüf olmadığını söyledi ve “vizyon, kalite ve zirve” diyerek çocuklarını tebrik etti.