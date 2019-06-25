Englishouse'ta gurur gecesi

Adanın en iyi İngilizce dil okulu Englishouse’un yıl sonu karne etkinliği ile heyecan, coşku ve gurur bir arada yaşandı

Adanın en iyi İngilizce dil okulu olarak gösterilen ve “yıldızların okulu” olarak bilinen Englishouse’un, geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen yıl sonu karne etkinliği ile heyecan, coşku ve gurur bir arada yaşandı.

Muhteşem bir organizasyonla, şölen havasında gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde 2,5 – 6,5 yaş arası minikler ve aileleri, karnelerini almanın sevincini doyasıya yaşadı.

Öğretmenleri tarafından takdim edilen karnelerini büyük heyecanla alan çocukların gözlerindeki mutluluğu görülmeye değerdi.

UZUN YILLAR HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK BİR GECE...

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek gecenin açılışı, görkemli müzikler eşliğinde öğrencilerin öğretmenleriyle el ele kırmızı halıda yürüyerek anne ve babalarına kavuşmaları ile oldu.

Rengarenk giysiler giyen miniklerin “Atatürk Çocukları” şarkısı eşliğinde hazırladıkları dans gösterisi uzun süre ayakta alkışlandı.

PERFORMANSLARIYLA HAYRAN BIRAKTILAR

Prova yapmadan sahneye çıkan ve performanslarıyla herkesi hayran bırakan minikler, velilere de duygu dolu anlar yaşattı.

Öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı barkovizyon gösterisiyle neşeli anların yaşandığı gece, nefes kesen havai fişek gösterisiyle son buldu.

FAHRİOĞLU: VİZYON, KALİTE VE ZİRVE BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN

Englishouse kurucusu ve direktörü Önder Fahrioğlu, bir çocuğu sevmekle başlayan hikayelerinin her zaman da böyle devam edeceğini dile getirerek "vizyon, kalite ve zirve bizim çocuklarımızın” dedi.

Karne günü etkinliğine katılan veliler ise, çocukların mutluluğuna ortak olurken, Önder Fahrioğlu’na bir kez daha övgüler yağdırdı.