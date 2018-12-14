Engelli öğrenciler için yeni yıl partisi

Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrenciler için yeni yıl partisi düzenledi

Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrenciler için Yeni Yıl Partisi düzenledi.

Geçmiş Dönem Başkanı Gültaç Özsan’ın komiteye sunmuş olduğu proje kulüp tarafından kabul edilmiş olup, aday üyesi olan Girne Belediye Meclis Üyesi Pelin Kutluba’nın ortak çalışması ile bu proje başlatıldı ve birlikte engelli çocuklara unutamayacakları bir yeni yıl partisi organize edildi.

Oluşturulan projede kulüp sekreteri Figen Rasmussen, kulüp üyelerinden Trudy Mace, Ben ve Ayten Benoit, Alan ve Lesley Fairley görev aldı.

2018 – 2019 Kulüp Başkanı Hakkı Müftüzade ve eşi rotaryen Behiye Müftüzade etkinliğe katıldılar. Yeni Yıl Partisine Özel Eğitim Müzik Öğretmeni olan Esen Karaç partiye düzenlemiş olduğu aktivitelerle renk ve neşe kattı.

Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan daha önce de Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklara destek için yardım gecesi düzenlemişti. Kulüp, önümüzdeki günlerde farklı etkinliklerle, faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Kutluba, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için çok önemli olan bahçe sınırlarının güvene alınması, orman bakım ve temizlik çalışmalarının yürütülmesi için Girne Belediyesi’nden gerekli onay ve desteği aldı.

Düzenlenen yeni yıl partisine Merit Hotelleri Grubu her zaman olduğu gibi yüksek standart yemek hizmetleri ile sponsor oldu.,