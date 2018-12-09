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"Eğitimin yarından itibaren devam edecek"

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"Eğitimin yarından itibaren devam edecek"
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ülkede geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün ara verilen eğitimin yarından itibaren devam edeceğini açıkladı.
Bakan Özyiğit bugün Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ve Bakanlığa bağlı İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı ile birlikte, yoğun yağışların neden olduğu olumsuzluklardan etkilenen Dikmen İlkokulu ve Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Eğitim bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan incelemeler sonucunda Dikmen İlkokulu’nda devam eden çalışmaların çok büyük oranda tamamlandığını ve eğitimin yarından itibaren devam edeceğini ifade eden Özyiğit, Demirhan Anaokulu’nda da eğitimi aksatacak herhangi birolumsuz durumun olmadığını ve her iki okulunda diğer okullar gibi yarından itibaren eğitimlerine devam edeceğini söyledi.
Özyiğit en çok hasarın görüldüğü Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulunda ise bakanlığın ilgili birimlerinin yoğun çalışmaları sonucu bütün asma tavan sökümlerinin yapıldığını, sınıf ve odaların tüm elektrik hatlarının kontrol edilerek yeniden monte edildiğini ve boya işlemlerinin tamamlandığını belirtirken, devam eden temizlik işlemleri ile sınıf düzenlerinin yeniden sağlanmasına fırsat vermek amacıyla eğitime yarın birgün ara verme kararı aldıklarını, öğretmenlerin okula gideceğini ancak öğrencilerin yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Salı gününden itibaren eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.
Özyiğit ülke genelinde okul yetkilileri ile de istişarelerin sürdüğünü ve eğitimi aksatacak ciddi bir sorun olmadığını sözlerine ekledi.
Bakan Özyiğit ayrıca çalışmalara katkı koyan tüm belediye ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

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