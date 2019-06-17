Eğitimde yığınla eksik var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz başlaması ve eksikliklerin giderilmesi için yaz aylarını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini kaydetti.
Yazılı açıklama yapan Kaçmaz, sendikanın bu konuda ısrarcı olacağını belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı.
Kaçmaz; defter, mefruşat, ders araç gereci, altyapı ihalelerinin başlatılması, kitapların yeniden gözden geçirilip baskıya verilmesi, Girne’deki yeni okul ihtiyacı için ivedilikle ihaleye çıkılması, öğretmen kadrolarının artırılması, nakillerin yapılabilmesi için öğretmen kadro yetkileri alınması ve Bakanlar Kurulu’ndan nakillerin yapılabilmesi için gerekli geçici tüzük değişikliği yapılması gerektiğini ifade etti.
Yabancı öğrenciler için merkez oryantasyon sınıfları ve öğretmen kadrosu belirlenmesi, ilkokul öğretmeni (okulöncesi dahil) için 83, özel eğitim öğretmeni için 60, rehber öğretmen için 78 kadro sağlanması, müdür ve müdür muavini eksik olan okulların kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile oluşturulan bekleme listesinden ivedilikle doldurulması gerektiğine işaret eden Kaçmaz, söyle devam etti:
“Öğretmen yardımcısı konusunda ciddi adım atılmalıdır. Okullara geçici değil kadrolu hademe alınmalıdır. Geçici öğretmen ihtiyaçları için hizmet yılları da dikkate alınarak eğitim ilkelerine dayalı bir görev bekleme listesi oluşturulmalıdır. Öğretmenler Yasası güncellenmeli ve diğer yasa çalışmaları bir an önce tamamlanıp Meclis’e gönderilmelidir.”
Okullara bütçe oluşturulması konusunda adım atılmasını isteyen Kaçmaz, Okul-Aile Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini de belirtti.
Kadro İhtiyaçları
- Öğretmen
1. LEFKOŞA BÖLGESİ
|
Nu.
|
Okul Adı
|
Nakil İsteği
|
Nedeni
|
1
|
9 Eylül İlkokulu
|
Sınıf
|
Emekli
|
2
|
Alayköy İlkokulu
|
Resim
|
Emekli
|
3
|
Arabahmet İlkokulu
|
İngilizce
|
Emekli
|
4
|
Gelibolu İlkokulu
|
Sınıf
|
Emekli
|
5
|
Gönyeli İlkokulu
|
Sınıf
|
Emekli
|
6
|
Necati Taşkın İ.O
|
Beden Eğitimi
|
Emekli
|
7
|
Necati Taşkın İ.O
|
İngilizce
|
Emekli
|
8
|
Necati Taşkın İ.O
|
Müzik
|
Emekli
|
9
|
Şht. Doğan Ahmet İ.O
|
Sınıf
|
Emekli
|
10
|
Şht. Ertuğrul İ.O
|
Sınıf
|
Emekli
|
11
|
Şht. Tuncer İ.O
|
Sınıf
|
Emekli
|
12
|
Dr. Fazıl Küçük İ.O
|
Sınıf
|
Şube Artışı
|
13
|
Gönyeli İlkokulu
|
Beden Eğitimi
|
Ders Yoğunluğu
|
14
|
Şht. Ertuğrul İ.O
|
Sınıf
|
Mahkeme/Bakanlık
|
15
|
Şht. Ertuğrul İ.O
|
Branş
|
Mahkeme/Bakanlık
|
16
|
Şht. Yalçın İ.O
|
Sınıf
|
Şube Artışı
|
17
|
Necati Taşkın İ.O
|
İngilizce
|
Müdür Ataması
|
18
|
Haspolat İ.O
|
Okulöncesi
|
Muavin Ataması
|
19
|
Alayköy İlkokulu
|
Sınıf
|
Muavin Ataması (Beklemede)
|
20
|
Gönyeli İlkokulu
|
İngilizce
|
Muavin Ataması (Beklemede)
|
21
|
Şht.Tuncer İlkokulu
|
Resim
|
Emekli
2. MAĞUSA BÖLGESİ
|
Nu.
|
Okul Adı
|
Nakil İsteği
|
Nedeni
|
22
|
Gazi İlkokulu
|
Sınıf
|
Emekli
|
23
|
Karakol İlkokulu
|
Müzik
|
Emekli
|
24
|
Şht. Özdemir A.O
|
Okulöncesi
|
Emekli
|
25
|
Şht. Zeki Salih İ.O
|
İngilizce
|
Emekli
|
26
|
Şht. Zeki Salih İ.O
|
Resim
|
Emekli
|
27
|
Akova-Yıldırım İ.O
|
İngilizce
|
Kesilen Kadro
|
28
|
Dörtyol İ.O
|
Okulöncesi (?)
|
Kesilen Kadro
|
29
|
Güvercinlik İ.O
|
Okulöncesi (?)
|
Kesilen Kadro
|
30
|
Karakol İ.O
|
İngilizce
|
Kesilen Kadro
|
31
|
Şht. Hüseyin Akil İ.O
|
Müzik
|
Kesilen Kadro
|
32
|
Şht. Salih Terzi İ.O
|
Okulöncesi
|
Kesilen Kadro
|
33
|
Ulukışla İ.O
|
Resim-Müzik
|
Kesilen Kadro
|
34
|
Beyarmudu İ.O
|
Okulöncesi
|
Doldurulamayan Kadro
|
35
|
Tatlısu İ.O
|
Okulöncesi
|
Doldurulamayan Kadro
|
36
|
Alasya İ.O
|
Sınıf
|
Şube Artışı
|
37
|
Alasya İ.O
|
Sınıf
|
Şube Artışı
|
38
|
Alasya İ.O
|
Resim
|
Ders Yoğunluğu
|
39
|
Gazi İlkokulu
|
Sınıf
|
Şube Artışı
|
40
|
Polatpaşa İ.O
|
İngilizce
|
Ders Yoğunluğu
|
41
|
Polatpaşa İ.O
|
Müzik
|
Ders Yoğunluğu
|
42
|
Polatpaşa İ.O
|
Resim
|
Ders Yoğunluğu
|
43
|
Yeniboğaziçi İ.O
|
Müzik
|
Ders Yoğunluğu
|
44
|
Mormenekşe İ.O
|
Sınıf
|
Müdür ataması
|
45
|
Mormenekşe İ.O
|
Sınıf
|
Müdür ataması
|
46
|
Alasya Vakıf A.O
|
Okulöncesi
|
Muavin ataması
|
47
|
Dr. Fazıl Küçük Akdoğan İ.O
|
Sınıf
|
Muavin ataması
|
48
|
Alasya İ.O
|
Sınıf
|
Muavin ataması (beklemede)
|
49
|
Geçitkale İlkokulu
|
Resim
|
Emekli
3. GİRNE BÖLGESİ
|
Nu.
|
Okul Adı
|
Nakil İsteği
|
Nedeni
|
50
|
23 Nisan İlkokulu
|
Sınıf
|
Emekli
|
51
|
Beylerbeyi A.O
|
Okulöncesi
|
Yeni okul
|
52
|
Beylerbeyi A.O
|
Okulöncesi
|
Yeni okul
|
53
|
Beylerbeyi A.O
|
Okulöncesi
|
Yeni okul
|
54
|
Esentepe İ.O
|
Okulöncesi
|
Öğrenci nüfus yoğunluğu
|
55
|
Girne Maarif A.O
|
Okulöncesi
|
Şube Artışı
|
56
|
Girne Maarif A.O
|
Okulöncesi
|
Şube Artışı
|
57
|
Şht. Hasan Cafer İ.O
|
Sınıf
|
Öğrenci nüfus yoğunluğu
|
58
|
Esentepe İ.O
|
Okulöncesi
|
Doldurulamayan kadro
|
59
|
Ağırdağ-Dağyolu İ.O
|
Resim
|
Ders Yoğunluğu
|
60
|
Alsancak İ.O
|
Resim
|
Ders Yoğunluğu
|
61
|
Çatalköy İ.O
|
Beden Eğitimi
|
Ders Yoğunluğu
|
62
|
Dikmen İ.O
|
Resim
|
Ders Yoğunluğu
|
63
|
Çamlıbel İ.O
|
Okulöncesi
|
Müdür ataması
|
64
|
Çatalköy İ.O
|
Sınıf
|
Muavin ataması
|
65
|
Karaoğlanoğlu İ.O
|
Sınıf
|
Muavin ataması
|
66
|
23 Nisan İ.O
|
Sınıf
|
Muavin ataması (beklemede)
4. GÜZELYURT BÖLGESİ
|
Nu.
|
Okul Adı
|
Nakil İsteği
|
Nedeni
|
67
|
Aydınköy İ.O
|
Müzik
|
Emekli
|
68
|
Özgürlük İ.O
|
İngilizce
|
Emekli
|
69
|
Zümrütköy İ.O
|
Beden Eğitimi
|
Emekli
|
70
|
Kurtuluş İ.O
|
İngilizce
|
Muavin ataması
|
71
|
Erdal Abit İ.O
|
Okulöncesi
|
Emekli
5. İSKELE BÖLGESİ
|
Nu.
|
Okul Adı
|
Nakil İsteği
|
Nedeni
|
72
|
Dipkarpaz İ.O
|
Sınıf
|
Kadro değişikliği
|
73
|
Büyükkonuk İ.O
|
Branş
|
Kesilen Kadro
|
74
|
Dipkarpaz İ.O
|
Okulöncesi
|
Kesilen Kadro
|
75
|
Kumyalı İ.O
|
Branş
|
Kesilen Kadro
|
76
|
Boğaziçi İ.O
|
Okulöncesi (?)
|
Doldurulamayan kadro
|
77
|
Büyükkonuk İ.O
|
Okulöncesi
|
Doldurulamayan kadro
|
78
|
Dipkarpaz İ.O
|
Sınıf
|
Doldurulamayan kadro
|
79
|
Dipkarpaz İ.O
|
Okulöncesi
|
Doldurulamayan kadro
|
80
|
Kumyalı İ.O
|
Sınıf
|
Doldurulamayan kadro
|
81
|
Ziyamet İ.O
|
Okulöncesi
|
Doldurulamayan kadro
|
82
|
Yedikonuk İ.O
|
Sınıf
|
Müdür ataması
|
83
|
Ziyamet İ.O
|
Beden Eğitimi
|
Muavin ataması (beklemede)
- İlkokul Müdür: 3 ( İskele Maarif Anaokulu, Canbulat İlkokulu, *Minareliköy Anaokulu)
- İlköğretim Müdür Muavini: 2 ( Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alasya İlkokulu)
*Bakanlar Kurulu Kararı ister
- Özel eğitim öğretmeni: 60
- PD ve Rehber Öğretmen: 78
- Oryantasyon (uyum/alıştırma) öğretmeni kadrolarının oluşturulması: 5
- İlköğretimde 70, orta eğitimde 87 hizmet alımı hademe çalışmaktadır.
- Hademe: 70 (ilkokul)
- Sekreter: 4
- Eğitim denetmeni: 10
- Eğitim uzmanı: 2
- 100 adet olan öğretmen yardımcıları kadrosunun ilk 25’inin kullanılması.