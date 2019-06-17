Eğitimde yığınla eksik var

KTÖS vurguladı: “Öğretmen yardımcısı konusunda ciddi adım atılmalı. Okullara geçici değil kadrolu hademe alınmalı. Öğretmenler Yasası güncellenmeli ve diğer yasa çalışmaları Meclis’e gönderilmeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz başlaması ve eksikliklerin giderilmesi için yaz aylarını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Kaçmaz, sendikanın bu konuda ısrarcı olacağını belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı.

Kaçmaz; defter, mefruşat, ders araç gereci, altyapı ihalelerinin başlatılması, kitapların yeniden gözden geçirilip baskıya verilmesi, Girne’deki yeni okul ihtiyacı için ivedilikle ihaleye çıkılması, öğretmen kadrolarının artırılması, nakillerin yapılabilmesi için öğretmen kadro yetkileri alınması ve Bakanlar Kurulu’ndan nakillerin yapılabilmesi için gerekli geçici tüzük değişikliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Yabancı öğrenciler için merkez oryantasyon sınıfları ve öğretmen kadrosu belirlenmesi, ilkokul öğretmeni (okulöncesi dahil) için 83, özel eğitim öğretmeni için 60, rehber öğretmen için 78 kadro sağlanması, müdür ve müdür muavini eksik olan okulların kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile oluşturulan bekleme listesinden ivedilikle doldurulması gerektiğine işaret eden Kaçmaz, söyle devam etti:

“Öğretmen yardımcısı konusunda ciddi adım atılmalıdır. Okullara geçici değil kadrolu hademe alınmalıdır. Geçici öğretmen ihtiyaçları için hizmet yılları da dikkate alınarak eğitim ilkelerine dayalı bir görev bekleme listesi oluşturulmalıdır. Öğretmenler Yasası güncellenmeli ve diğer yasa çalışmaları bir an önce tamamlanıp Meclis’e gönderilmelidir.”

Okullara bütçe oluşturulması konusunda adım atılmasını isteyen Kaçmaz, Okul-Aile Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini de belirtti.



Kadro İhtiyaçları

Öğretmen

1. LEFKOŞA BÖLGESİ

Nu. Okul Adı Nakil İsteği Nedeni 1 9 Eylül İlkokulu Sınıf Emekli 2 Alayköy İlkokulu Resim Emekli 3 Arabahmet İlkokulu İngilizce Emekli 4 Gelibolu İlkokulu Sınıf Emekli 5 Gönyeli İlkokulu Sınıf Emekli 6 Necati Taşkın İ.O Beden Eğitimi Emekli 7 Necati Taşkın İ.O İngilizce Emekli 8 Necati Taşkın İ.O Müzik Emekli 9 Şht. Doğan Ahmet İ.O Sınıf Emekli 10 Şht. Ertuğrul İ.O Sınıf Emekli 11 Şht. Tuncer İ.O Sınıf Emekli 12 Dr. Fazıl Küçük İ.O Sınıf Şube Artışı 13 Gönyeli İlkokulu Beden Eğitimi Ders Yoğunluğu 14 Şht. Ertuğrul İ.O Sınıf Mahkeme/Bakanlık 15 Şht. Ertuğrul İ.O Branş Mahkeme/Bakanlık 16 Şht. Yalçın İ.O Sınıf Şube Artışı 17 Necati Taşkın İ.O İngilizce Müdür Ataması 18 Haspolat İ.O Okulöncesi Muavin Ataması 19 Alayköy İlkokulu Sınıf Muavin Ataması (Beklemede) 20 Gönyeli İlkokulu İngilizce Muavin Ataması (Beklemede) 21 Şht.Tuncer İlkokulu Resim Emekli

2. MAĞUSA BÖLGESİ

Nu. Okul Adı Nakil İsteği Nedeni 22 Gazi İlkokulu Sınıf Emekli 23 Karakol İlkokulu Müzik Emekli 24 Şht. Özdemir A.O Okulöncesi Emekli 25 Şht. Zeki Salih İ.O İngilizce Emekli 26 Şht. Zeki Salih İ.O Resim Emekli 27 Akova-Yıldırım İ.O İngilizce Kesilen Kadro 28 Dörtyol İ.O Okulöncesi (?) Kesilen Kadro 29 Güvercinlik İ.O Okulöncesi (?) Kesilen Kadro 30 Karakol İ.O İngilizce Kesilen Kadro 31 Şht. Hüseyin Akil İ.O Müzik Kesilen Kadro 32 Şht. Salih Terzi İ.O Okulöncesi Kesilen Kadro 33 Ulukışla İ.O Resim-Müzik Kesilen Kadro 34 Beyarmudu İ.O Okulöncesi Doldurulamayan Kadro 35 Tatlısu İ.O Okulöncesi Doldurulamayan Kadro 36 Alasya İ.O Sınıf Şube Artışı 37 Alasya İ.O Sınıf Şube Artışı 38 Alasya İ.O Resim Ders Yoğunluğu 39 Gazi İlkokulu Sınıf Şube Artışı 40 Polatpaşa İ.O İngilizce Ders Yoğunluğu 41 Polatpaşa İ.O Müzik Ders Yoğunluğu 42 Polatpaşa İ.O Resim Ders Yoğunluğu 43 Yeniboğaziçi İ.O Müzik Ders Yoğunluğu 44 Mormenekşe İ.O Sınıf Müdür ataması 45 Mormenekşe İ.O Sınıf Müdür ataması 46 Alasya Vakıf A.O Okulöncesi Muavin ataması 47 Dr. Fazıl Küçük Akdoğan İ.O Sınıf Muavin ataması 48 Alasya İ.O Sınıf Muavin ataması (beklemede) 49 Geçitkale İlkokulu Resim Emekli

3. GİRNE BÖLGESİ

Nu. Okul Adı Nakil İsteği Nedeni 50 23 Nisan İlkokulu Sınıf Emekli 51 Beylerbeyi A.O Okulöncesi Yeni okul 52 Beylerbeyi A.O Okulöncesi Yeni okul 53 Beylerbeyi A.O Okulöncesi Yeni okul 54 Esentepe İ.O Okulöncesi Öğrenci nüfus yoğunluğu 55 Girne Maarif A.O Okulöncesi Şube Artışı 56 Girne Maarif A.O Okulöncesi Şube Artışı 57 Şht. Hasan Cafer İ.O Sınıf Öğrenci nüfus yoğunluğu 58 Esentepe İ.O Okulöncesi Doldurulamayan kadro 59 Ağırdağ-Dağyolu İ.O Resim Ders Yoğunluğu 60 Alsancak İ.O Resim Ders Yoğunluğu 61 Çatalköy İ.O Beden Eğitimi Ders Yoğunluğu 62 Dikmen İ.O Resim Ders Yoğunluğu 63 Çamlıbel İ.O Okulöncesi Müdür ataması 64 Çatalköy İ.O Sınıf Muavin ataması 65 Karaoğlanoğlu İ.O Sınıf Muavin ataması 66 23 Nisan İ.O Sınıf Muavin ataması (beklemede)

4. GÜZELYURT BÖLGESİ

Nu. Okul Adı Nakil İsteği Nedeni 67 Aydınköy İ.O Müzik Emekli 68 Özgürlük İ.O İngilizce Emekli 69 Zümrütköy İ.O Beden Eğitimi Emekli 70 Kurtuluş İ.O İngilizce Muavin ataması 71 Erdal Abit İ.O Okulöncesi Emekli

5. İSKELE BÖLGESİ

Nu. Okul Adı Nakil İsteği Nedeni 72 Dipkarpaz İ.O Sınıf Kadro değişikliği 73 Büyükkonuk İ.O Branş Kesilen Kadro 74 Dipkarpaz İ.O Okulöncesi Kesilen Kadro 75 Kumyalı İ.O Branş Kesilen Kadro 76 Boğaziçi İ.O Okulöncesi (?) Doldurulamayan kadro 77 Büyükkonuk İ.O Okulöncesi Doldurulamayan kadro 78 Dipkarpaz İ.O Sınıf Doldurulamayan kadro 79 Dipkarpaz İ.O Okulöncesi Doldurulamayan kadro 80 Kumyalı İ.O Sınıf Doldurulamayan kadro 81 Ziyamet İ.O Okulöncesi Doldurulamayan kadro 82 Yedikonuk İ.O Sınıf Müdür ataması 83 Ziyamet İ.O Beden Eğitimi Muavin ataması (beklemede)

İlkokul Müdür: 3 ( İskele Maarif Anaokulu, Canbulat İlkokulu, *Minareliköy Anaokulu)

İlköğretim Müdür Muavini: 2 ( Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alasya İlkokulu)

*Bakanlar Kurulu Kararı ister

Özel eğitim öğretmeni: 60

PD ve Rehber Öğretmen: 78

Oryantasyon (uyum/alıştırma) öğretmeni kadrolarının oluşturulması: 5

İlköğretimde 70, orta eğitimde 87 hizmet alımı hademe çalışmaktadır.

Hademe: 70 (ilkokul)

Sekreter: 4

Eğitim denetmeni: 10

Eğitim uzmanı: 2