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Eğitimde yığınla eksik var

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KTÖS vurguladı: “Öğretmen yardımcısı konusunda ciddi adım atılmalı. Okullara geçici değil kadrolu hademe alınmalı. Öğretmenler Yasası güncellenmeli ve diğer yasa çalışmaları Meclis’e gönderilmeli”

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Eğitimde yığınla eksik var
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz başlaması ve eksikliklerin giderilmesi için yaz aylarını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini kaydetti.
Yazılı açıklama yapan Kaçmaz, sendikanın bu konuda ısrarcı olacağını belirterek, yapılması gerekenleri sıraladı.
Kaçmaz; defter, mefruşat, ders araç gereci, altyapı ihalelerinin başlatılması, kitapların yeniden gözden geçirilip baskıya verilmesi, Girne’deki yeni okul ihtiyacı için ivedilikle ihaleye çıkılması, öğretmen kadrolarının artırılması, nakillerin yapılabilmesi için öğretmen kadro yetkileri alınması ve Bakanlar Kurulu’ndan nakillerin yapılabilmesi için gerekli geçici tüzük değişikliği yapılması gerektiğini ifade etti.
Yabancı öğrenciler için merkez oryantasyon sınıfları ve öğretmen kadrosu belirlenmesi, ilkokul öğretmeni (okulöncesi dahil) için 83, özel eğitim öğretmeni için 60, rehber öğretmen için 78 kadro sağlanması, müdür ve müdür muavini eksik olan okulların kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile oluşturulan bekleme listesinden ivedilikle doldurulması gerektiğine işaret eden Kaçmaz, söyle devam etti:
“Öğretmen yardımcısı konusunda ciddi adım atılmalıdır. Okullara geçici değil kadrolu hademe alınmalıdır. Geçici öğretmen ihtiyaçları için hizmet yılları da dikkate alınarak eğitim ilkelerine dayalı bir görev bekleme listesi oluşturulmalıdır. Öğretmenler Yasası güncellenmeli ve diğer yasa çalışmaları bir an önce tamamlanıp Meclis’e gönderilmelidir.”
Okullara bütçe oluşturulması konusunda adım atılmasını isteyen Kaçmaz, Okul-Aile Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini de belirtti.
 

Kadro İhtiyaçları

  1. Öğretmen

1. LEFKOŞA BÖLGESİ

Nu.

Okul Adı

Nakil İsteği

Nedeni

1

9 Eylül İlkokulu

Sınıf

Emekli

2

Alayköy İlkokulu

Resim

Emekli

3

Arabahmet İlkokulu

İngilizce

Emekli

4

Gelibolu İlkokulu

Sınıf

Emekli

5

Gönyeli İlkokulu

Sınıf

Emekli

6

Necati Taşkın İ.O

Beden Eğitimi

Emekli

7

Necati Taşkın İ.O

İngilizce

Emekli

8

Necati Taşkın İ.O

Müzik

Emekli

9

Şht. Doğan Ahmet İ.O

Sınıf

Emekli

10

Şht. Ertuğrul İ.O

Sınıf

Emekli

11

Şht. Tuncer İ.O

Sınıf

Emekli

12

Dr. Fazıl Küçük İ.O

Sınıf

Şube Artışı

13

Gönyeli İlkokulu

Beden Eğitimi

Ders Yoğunluğu

14

Şht. Ertuğrul İ.O

Sınıf

Mahkeme/Bakanlık

15

Şht. Ertuğrul İ.O

Branş

Mahkeme/Bakanlık

16

Şht. Yalçın İ.O

Sınıf

Şube Artışı

17

Necati Taşkın İ.O

İngilizce

Müdür Ataması

18

Haspolat İ.O

Okulöncesi

Muavin Ataması

19

Alayköy İlkokulu

Sınıf

Muavin Ataması (Beklemede)

20

Gönyeli İlkokulu

İngilizce

Muavin Ataması (Beklemede)

21

Şht.Tuncer İlkokulu

Resim

Emekli

2. MAĞUSA BÖLGESİ

Nu.

Okul Adı

Nakil İsteği

Nedeni

22

Gazi İlkokulu

Sınıf

Emekli

23

Karakol İlkokulu

Müzik

Emekli

24

Şht. Özdemir A.O

Okulöncesi

Emekli

25

Şht. Zeki Salih İ.O

İngilizce

Emekli

26

Şht. Zeki Salih İ.O

Resim

Emekli

27

Akova-Yıldırım İ.O

İngilizce

Kesilen Kadro

28

Dörtyol İ.O

Okulöncesi (?)

Kesilen Kadro

29

Güvercinlik İ.O

Okulöncesi (?)

Kesilen Kadro

30

Karakol İ.O

İngilizce

Kesilen Kadro

31

Şht. Hüseyin Akil İ.O

Müzik

Kesilen Kadro

32

Şht. Salih Terzi İ.O

Okulöncesi

Kesilen Kadro

33

Ulukışla İ.O

Resim-Müzik

Kesilen Kadro

34

Beyarmudu İ.O

Okulöncesi

Doldurulamayan Kadro

35

Tatlısu İ.O

Okulöncesi

Doldurulamayan Kadro

36

Alasya İ.O

Sınıf

Şube Artışı

37

Alasya İ.O

Sınıf

Şube Artışı

38

Alasya İ.O

Resim

Ders Yoğunluğu

39

Gazi İlkokulu

Sınıf

Şube Artışı

40

Polatpaşa İ.O

İngilizce

Ders Yoğunluğu

41

Polatpaşa İ.O

Müzik

Ders Yoğunluğu

42

Polatpaşa İ.O

Resim

Ders Yoğunluğu

43

Yeniboğaziçi İ.O

Müzik

Ders Yoğunluğu

44

Mormenekşe İ.O

Sınıf

Müdür ataması

45

Mormenekşe İ.O

Sınıf

Müdür ataması

46

Alasya Vakıf A.O

Okulöncesi

Muavin ataması

47

Dr. Fazıl Küçük Akdoğan İ.O

Sınıf

Muavin ataması

48

Alasya İ.O

Sınıf

Muavin ataması (beklemede)

49

Geçitkale İlkokulu

Resim

Emekli

3. GİRNE BÖLGESİ

Nu.

Okul Adı

Nakil İsteği

Nedeni

50

23 Nisan İlkokulu

Sınıf

Emekli

51

Beylerbeyi A.O

Okulöncesi

Yeni okul

52

Beylerbeyi A.O

Okulöncesi

Yeni okul

53

Beylerbeyi A.O

Okulöncesi

Yeni okul

54

Esentepe İ.O

Okulöncesi

Öğrenci nüfus yoğunluğu

55

Girne Maarif A.O

Okulöncesi

Şube Artışı

56

Girne Maarif A.O

Okulöncesi

Şube Artışı

57

Şht. Hasan Cafer İ.O

Sınıf

Öğrenci nüfus yoğunluğu

58

Esentepe İ.O

Okulöncesi

Doldurulamayan kadro

59

Ağırdağ-Dağyolu İ.O

Resim

Ders Yoğunluğu

60

Alsancak İ.O

Resim

Ders Yoğunluğu

61

Çatalköy İ.O

Beden Eğitimi

Ders Yoğunluğu

62

Dikmen İ.O

Resim

Ders Yoğunluğu

63

Çamlıbel İ.O

Okulöncesi

Müdür ataması

64

Çatalköy İ.O

Sınıf

Muavin ataması

65

Karaoğlanoğlu İ.O

Sınıf

Muavin ataması

66

23 Nisan İ.O

Sınıf

Muavin ataması (beklemede)

4. GÜZELYURT BÖLGESİ

Nu.

Okul Adı

Nakil İsteği

Nedeni

67

Aydınköy İ.O

Müzik

Emekli

68

Özgürlük İ.O

İngilizce

Emekli

69

Zümrütköy İ.O

Beden Eğitimi

Emekli

70

Kurtuluş İ.O

İngilizce

Muavin ataması

71

Erdal Abit İ.O

Okulöncesi

Emekli

5. İSKELE BÖLGESİ

Nu.

Okul Adı

Nakil İsteği

Nedeni

72

Dipkarpaz İ.O

Sınıf

Kadro değişikliği

73

Büyükkonuk İ.O

Branş

Kesilen Kadro

74

Dipkarpaz İ.O

Okulöncesi

Kesilen Kadro

75

Kumyalı İ.O

Branş

Kesilen Kadro

76

Boğaziçi İ.O

Okulöncesi (?)

Doldurulamayan kadro

77

Büyükkonuk İ.O

Okulöncesi

Doldurulamayan kadro

78

Dipkarpaz İ.O

Sınıf

Doldurulamayan kadro

79

Dipkarpaz İ.O

Okulöncesi

Doldurulamayan kadro

80

Kumyalı İ.O

Sınıf

Doldurulamayan kadro

81

Ziyamet İ.O

Okulöncesi

Doldurulamayan kadro

82

Yedikonuk İ.O

Sınıf

Müdür ataması

83

Ziyamet İ.O

Beden Eğitimi

Muavin ataması (beklemede)

  • İlkokul Müdür: 3 ( İskele Maarif Anaokulu, Canbulat İlkokulu, *Minareliköy Anaokulu)
  • İlköğretim Müdür Muavini: 2 ( Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alasya İlkokulu)

*Bakanlar Kurulu Kararı ister

  • Özel eğitim öğretmeni: 60
  • PD ve Rehber Öğretmen: 78
  • Oryantasyon (uyum/alıştırma) öğretmeni kadrolarının oluşturulması: 5

  • İlköğretimde 70, orta eğitimde 87 hizmet alımı hademe çalışmaktadır.
  • Hademe: 70 (ilkokul)
  • Sekreter: 4

  • Eğitim denetmeni: 10
  • Eğitim uzmanı: 2
  • 100 adet olan öğretmen yardımcıları kadrosunun ilk 25’inin kullanılması.

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