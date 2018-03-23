"Eğitim tam gün olacak"

“Eğitim tam gündür” ifadelerini kullanan Özyiğit, devlet okulu öğrencilerinin eğitiminin öğle saatinde bittiğine dikkat çekerek, öğrenci ve hatta öğretmenlerin öğleden sonra başka eğitim yerlerine taşındığını, bu sistemi de açık yüreklilikle tartışacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bakanlığa bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesinde görev yapan okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.



Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitim sistemi ile ilgili hedefleri aktardı.



Mecliste yasallaştırılacak eğitim sisteminin kalıcı bir zemine oturtularak, “yap boz tahtasına” getirilmemesi için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Özyiğit, yapılacak çalışmaların eğitmenler ile elbirliği çerçevesinde olacağını söyledi.



“ŞURA KARARLARI UYGULANACAK…”



Bir eğitimci olarak yıllardır düzenlenen eğitim şuralarına katıldığını dile getiren Özyiğit, şuralarda alınan kararların ne yasal hale getirildiğini ne uygulandığını söyleyerek, “biz bunların tam tersini yapacağız” dedi.



Ölçme değerlendirme sistemini de ele alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Özyiğit, eğitim sistemindeki yarıştırmacı sistemle ilgili nasıl bir yöntem uygulayacaklarını da eğitimciler ile tartışarak karar vereceklerini söyledi.



“Eğitim tam gündür” ifadelerini kullanan Özyiğit, devlet okulu öğrencilerinin eğitiminin öğle saatinde bittiğine dikkat çekerek, öğrenci ve hatta öğretmenlerin öğleden sonra başka eğitim yerlerine taşındığını, bu sistemi de açık yüreklilikle tartışacaklarını kaydetti.



Kolejlerin yıllarca tartışılır olduğunu dile getiren Özyiğit, “kolejler olmalı mı? Olmamalı mı? konusuna girmeyeceğiz. Tam aksine oradaki eğitim anlayışını nasıl genele yayarız onu tartışacağız” dedi.



Ortaokul öğrencilerinin meslek seçme konusunda yaş itibarıyla dönüm noktasında olduklarını belirten Özyiğit, öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıktığı bu dönem için, PDR uzmanları, öğrenciler ve aileleri yönlendirme yöntemi uygulayacaklarını kaydetti.



Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanlarının da konuşulması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, meslek lisesi mezunlarının doğru yönlendirilerek doğru üniversite bölümlerini tercih etmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.



“KAYIT KABUL TÜZÜĞÜ HAZIR”



Ülkeye üniversite okumaya gelen 3. ülke öğrencilerinin “kayıt kabul tüzüğü” kapsamında denetimlerinin artırılacağına dikkat çeken Özyiğit, yarın yapılması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısında hazırlanan tüzüğün geçeceğini kaydetti.



Tayin-nakil sistemindeki sıkıntıların da giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyen Özyiğit, öğrenci sınıf geçme, disiplin ve belirtilen bölge dışına çıkmama konularının da torpil mekanizmasından çıkartılacağını belirtti.



Öğrenci taşımacılığının önemine de dikkat çeken Özyiğit, bu konuda çok gereksiz ve yanlış harcamaların tespit edildiğini söyleyerek, Ulaştırma Bakanlığı ile bir çalışma başlattıklarını belirtti.



Özyiğit, gençlerin göç etmeden kendi ülkelerinde her alanda dünya gençliği ile boy ölçüşecek olmasını hedeflediklerini vurguladı ve bunun kendilerinin “olmazsa olmazı” olduğunu söyledi.

