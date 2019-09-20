Eğitim için en yüksek seviyede işbirliği

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC’ye geldi, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, TC ile işbirliğini geliştirerek en yüksek seviyeye getirme noktasında gayret edildiğini söyledi

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la bir araya geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşme öncesi konuşan Bakan Çavuşoğlu, daha önce Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette eğitimin geliştirilmesi ve daha iyi nesiller yetiştirmek için çalışmalar yapıldığını anlattı.

KKTC’de zorluklar yaşandığı zaman Türkiye’nin her zaman el uzattığını kaydeden Çavuşoğlu, işbirliğinin en yüksek seviyede kalacağını belirtti.

Ülkede öğrenci sayısının her yıl arttığını söyleyen Çavuşoğlu, öğretmen sayısında sıkıntı olduğunu ancak bundan şikâyet edilmediğini, görevlerin en iyi şekilde yapıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, TC ile işbirliğini geliştirerek tek millet, iki devlet temelinde sürdürülen çalışmaları en yüksek seviyeye getirme noktasında gayret edildiğini söyledi.

SELÇUK

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuşmasında, KKTC’nin eğitim meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde ne tür planlamaların yapılabileceğini müzakere etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

“Burada bulunduğumuz süre içinde KKTC’nin bütün okullarında verilen eğitimin kalitesinin artması konusunda ne tür işbirlikleri yapılabilir, Türkiye Cumhuriyetindeki bazı yeni projelerin çalışmaların ve altyapının paylaşılması ve birlikte değerlendirilmesi konusunda ne tür girişimler yapılabilir bunları değerlendireceğiz birlikte” diyen Selçuk, ekip arkadaşlarıyla beraber eğitim sisteminin çeşitli alt bileşenleri konusunda da ayrıntılı çalışmalar yapma imkânı bulduklarını kaydetti.

TC MEB olarak KKTC MEB’le ne tür ortak çalışmalar ve projeler yürütülebileceği hususundaki değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Selçuk, çocukların gözündeki pırıltıyı artırmak için çalıştıklarını anlattı.

“Elbette buradaki okullarda da eğitim sisteminde bazı sorunlar olabilir ama bunlar şikayet ettiğimiz değil çözmek için üzerinde durduğumuz konulardır” diyen Selçuk sözlerine “Biz eğitimi en büyük sorun olarak görmüyoruz en büyük çözüm olarak görüyoruz” şeklinde devam etti.

Eğitimde yapılacak atılımların ülkedeki refah seviyesinin ve sosyal hayatın gelişmesine destek vereceğini söyleyen Selçuk şöyle devam etti:

“KKTC’nin eğitimde atacağı olumlu adımlar bizim için çok önemli. Bir milli dava olarak gördüğümüz Kıbrıs meselesi çocuklarımızın eğitim sisteminin içerisinde daha iyi yetişmeleri bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Buradaki misafirperverliğiniz için buradaki işbirliğiniz için çok teşekkür ediyorum”.