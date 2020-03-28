Eğitim Bakanlığı “Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne Girişte İzlenecek Adımlar”ı açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Pazartesi gününden itibaren ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi düzeyinde kesintisiz eğitim merkezinin kullanıma sunulacağını belirterek, “Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne Girişte İzlenecek Adımlar”ı açıkladı.

Bakanlığın, öğrenci ve velilere yönelik açıklamasında, derslerin ve derslere ait materyallerin istenildiği zaman oluşturulan platformdan takip edilebileceği kaydedildi.

Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne Girişte İzlenecek Adımlar

Değerli öğrenciler ve veliler;

Bakanlığımız 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi düzeyinde kesintisiz eğitim merkezini sizlerin kullanımına sunacaktır. Derslerinizi ve derslere ait materyalleri istediğiniz zaman girip bu platformdan takip edebileceksiniz. Konu anlatımlarını izleyip, soru örneklerine ulaşabileceksiniz.

Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan yeni ders içerikleri de düzenli olarak sisteme eklenecek ve sizlerin kullanımına sunulacaktır.

Kesintisiz Eğitim Merkezine Nasıl Erişilir?

Bakanlığımızın mebnet.netsayfasında soldaki “servisler”menüsünden Uzaktan Eğitimalanını tıklayarak Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.

Veya;

egitim.mebnet.netadresini tarayıcınızdan aratıp doğrudan kesintisiz eğitim merkezine ulaşabilirsiniz.

Sisteme Nasıl Girilir?

Girdiğiniz sayfa içerisinden Giriş Yapseçeneğini seçiyor, açılacak olan menüden Misafir Olarak Giriş Yap sekmesinitıklıyoruz.

Dersleri Nasıl İşleyeceğiz?

Hangi dersin içeriğine ulaşmak istiyorsanız ilgili derse tıklayıpo derse ait içeriği görüntüleyebilirsiniz.

Hangi ünite ile ilgili çalışmak istiyorsanız Ulaşmak istediğiniz içeriğitıklayıp bilgisayarınıza indirebilir, okuyabilir, dinleyebilir, verilen linkleri takip ederek hazırlanacak videoları izleyebilirsiniz.

Kullanım konusunda yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak sistem içerisindeki SSSbölümüne bakabilirsiniz.

Evde kalın, sağlıklı kalın.