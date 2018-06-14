Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının her yıl KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinin ilan edilen listedeki bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, burs hakkından yararlanamayacak.
2018-2019 ÖĞRETİM YILI TC, KKTC ve III. ÜLKELERDEKİ ÜNİVERSİTELERDE BURS UYGULAMALARINDA İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜMLER
|
1
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
Lisans
|
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
|
Lisans
|
Spor Bilimleri
|
Lisans
|
Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi
|
Lisans
|
2
|
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
3
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
4
|
Eczacılık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
5
|
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
6
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
7
|
Görsel İletişim Tasarımı / Görsel Sanatlar (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
8
|
Grafik Tasarım (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
9
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
10
|
Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
11
|
Hukuk (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Uluslararası Hukuk (İngilizce)
|
Lisans
|
12
|
İngilizce Öğretmenliği
|
Lisans
|
13
|
İşletme (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Uluslararası İşletme (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
İşletme Yönetimi (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
14
|
Mimarlık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
15
|
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
16
|
Radyo TV Sinema (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
17
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
18
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Lisans
|
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|
Lisans
|
Türkçe Öğretmenliği
|
Lisans
|
19
|
Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce)
|
Lisans
|
20
|
Zihin Engelliler Öğretmenliği / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği
|
Lisans