Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütünün birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda 2018-2019 öğretim yılında ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen bölümler açıklandı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının her yıl KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinin ilan edilen listedeki bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, burs hakkından yararlanamayacak.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI TC, KKTC ve III. ÜLKELERDEKİ ÜNİVERSİTELERDE BURS UYGULAMALARINDA İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜMLER 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Lisans Spor Bilimleri Lisans Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi Lisans 2 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe ve İngilizce) Lisans 3 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce) Lisans 4 Eczacılık (Türkçe ve İngilizce) Lisans 5 Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe ve İngilizce) Lisans 6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe ve İngilizce) Lisans 7 Görsel İletişim Tasarımı / Görsel Sanatlar (Türkçe ve İngilizce) Lisans 8 Grafik Tasarım (Türkçe ve İngilizce) Lisans 9 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce) Lisans Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe ve İngilizce) Lisans 10 Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce) Lisans 11 Hukuk (Türkçe ve İngilizce) Lisans Uluslararası Hukuk (İngilizce) Lisans 12 İngilizce Öğretmenliği Lisans 13 İşletme (Türkçe ve İngilizce) Lisans Uluslararası İşletme (Türkçe ve İngilizce) Lisans Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe ve İngilizce) Lisans İşletme Yönetimi (Türkçe ve İngilizce) Lisans 14 Mimarlık (Türkçe ve İngilizce) Lisans 15 Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce) Lisans 16 Radyo TV Sinema (Türkçe ve İngilizce) Lisans 17 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe ve İngilizce) Lisans 18 Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Türkçe Öğretmenliği Lisans 19 Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce) Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce) Lisans 20 Zihin Engelliler Öğretmenliği / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Lisans