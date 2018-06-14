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Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütünün birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda 2018-2019 öğretim yılında ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen bölümler açıklandı.

Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının her yıl KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi. 
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke üniversitelerinin ilan edilen listedeki bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, burs hakkından yararlanamayacak.
 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI TC, KKTC ve III. ÜLKELERDEKİ ÜNİVERSİTELERDE BURS UYGULAMALARINDA İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜMLER

                 

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

Lisans

Spor Bilimleri

Lisans

Spor  Yöneticiliği / Spor Yönetimi

Lisans

2

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

3

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

4

Eczacılık (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

6

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

7

Görsel İletişim Tasarımı / Görsel Sanatlar  (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

8

Grafik Tasarım (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

9

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

10

Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

11

Hukuk (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

Uluslararası Hukuk (İngilizce)

Lisans

12

İngilizce Öğretmenliği

Lisans

13

İşletme (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

Uluslararası İşletme (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

İşletme Yönetimi (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

14

Mimarlık (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

15

Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

16

Radyo TV Sinema (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

17

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

18

Türk Dili ve Edebiyatı

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Lisans

Türkçe Öğretmenliği

Lisans

19

Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe ve İngilizce)

Lisans

20

Zihin Engelliler Öğretmenliği / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği

Lisans

  

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