Eczacıların diploma coşkusu

YDÜ Eczacılık Fakültesi mezunları, diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, mezunlara seslenerek, multidisipliner ve özgün bir eczacılık eğitimi alarak, teorik ve pratik derslerin yardımıyla, aktif öğrenme yöntemlerinden yararlanılarak, benzersiz yetkinlikler kazandıklarını ifade etti.

Prof. Dr. İhsan Çalış, öğrencilere iyi bir eczacı olma yanında, gelecekteki yaşamlarında iyi bir insan olarak yollarına devam etmelerini, başkalarını dinlemeyi ve anlamayı öğrenmelerini, kendilerini sorgulamalarını ve yenilemeyi de hatırlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilime ve Ar-Ge’ye değil, sanata da dünya çapında ciddi anlamda katkılar sağladığını dile getirerek, varlığımızın tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ürettiğimiz sürece devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Banu Keşanlı tarafından mezunlara diplomaları verildi. Diploma takdimi sonrası mezun öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü eşliğinde “Eczacılık Yemini” yaptı. Tören mezunların kep atma merasimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.