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“Döviz artışına karşı eğitimde de bir takım önlemler alınacak”

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“Döviz artışına karşı eğitimde de bir takım önlemler alınacak”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, son dönemlerde dövizde yaşanan artışların eğitimde yarattığı sıkıntılara çözüm bulunabilmesi adına ülkede eğitim veren özel okul temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakan Özyiğit temsilcilerle gerçekleştirdiği görüşmede, son dönemlerde dövizde yaşanan artışların topluma olumsuz olarak yansımasının yanında, eğitim alanında da birçok sıkıntı yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini belirtti.
Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, dövizde yaşanan artışların eğitim üzerinde yarattığı sıkıntıların en aza indirilmesi adına bakanlık olarak çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Döviz artışına karşı eğitimde de bir takım önlemler alınacak” dedi.
Özyiğit, bazı okulların hali hazırda Türk Lirası (TL) uygulamasını sürdürdüğünü diğer okulların da bu doğrultuda çalışma yürüttüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Yaşanan kriz döneminin nasıl atlatılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunup, ortak akıl oluşturarak mevcut durumun hem yatırımcıya, hem eğitime, hem de ailelere daha fazla zarar vermeden atlatılması adına atılması gereken adımları atacaklarını söyleyen Özyiğit, okullardan gelen talepleri de dikkate alacaklarını ifade etti.
Temsilcilerle yapılan görüşmeyi detaylı bir biçimde hükümet ortaklarıyla görüşeceğini söyleyen Bakan Özyiğit, yakın zamanda alınabilecek önlemler doğrultusunda bir yol haritası çizileceğini vurguladı.

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