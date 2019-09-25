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"Doğanın Evrimi” kitabı liselere dağıtılıyor

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Biyologlar Derneği, “Doğanın Evrimi” kitabının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

"Doğanın Evrimi” kitabı liselere dağıtılıyor
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Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, kitabın, Dernek tarafından hazırlanarak, DAÜ-SEN’in desteğiyle yayınladığını kaydetti.

Eğitim sistemindeki eksikliği bir nebze gidermek adına kitapçığın hazırlandığını dile getiren Sarpten, “Öğrencilerin, evrime şans vermesini ve kendini geliştirmesini amaçlayan bu kitapçığın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtımına başlanmıştır. Bilimsel veriler ışığında akılcı düşünmeyi yeğleyenler için önemli bir kaynak yaratan bu kitapçık aracılığıyla evrimi anlamaya ve anlatmaya durmaksızın devam edeceğiz” ifadelerinin kullandı.

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