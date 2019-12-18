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Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na devrediliyor

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Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na devrediliyor

Türkiye'deki Doğa Okulları bugün itibari ile İTÜ Vakfı'na satıldı.

Doğa Okulları, Türkiye’nin dört bir yanındaki 130'u aşkın kampüsüyle eğitim sektörüne yön veren, dünya standartlarında eğitim sunmaya katkı sağlayan “yeni nesil eğitim” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri yetiştiren, Türkiye’nin en güçlü, en itibarlı, en kaliteli okulları olarak bilinen Doğa Okulları İTÜ Vakfı'na devredildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki Doğa Okullarına Nişantaşı Üniversitesi Sahibi Levent Uysal, 2 AKP Milletvekili ve Kıbrıs Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü bir konsorsiyum kurarak Türkiye’deki tüm Doğa Okullarına talip olmuşlardı. Konsorsiyum T.C. hükümetinin önerisiyle teklifini geri çekerek kurumu devlet kurumuna bıraktı.

Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı üstlendi.

2016 yılında Kıbrıs'taki Doğa Okulları tüm yurtdışındaki isim hakkını alarak Doğa International Schools olarak devam edecek.  (MHA)

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