Din dersleri seçmeli oluyor

Ortaokullarda zorunlu olan din dersleri artık seçmeli olacak. Eğitim Bakanı Özyiğit, ilkokullarda din derslerinin devam edeceğini, orta eğitimde ise seçmeli ders olacağını söyledi ve “Laiklik ilkesinden ödün vermeyeceğiz” dedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında konuşma yaptı.

Din konusunda yurt adı altında açılan bazı yerler olduğunu, bunların denetleneceğini ifade eden Özyiğit, ilkokullardaki din derslerinin devam edeceğini, bunların seçmeli olmayacağını söyledi.

Bu derslerin içeriğinin incelendiğini ifade eden Özyiğit, derslerin din kültürü ve ahlak bilgisi formatında verilebileceği düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

İlkokul öğretmenlerinin din dersini verebilecek düzeyde olduğunu belirten Özyiğit, kolej sınavları nedeniyle bu derslerin bazen savsaklandığını ancak denetim yaparak, diğer tüm dersler gibi din dersine de gereken önemin verilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Özyiğit, orta eğitimde ise ortaokuldaki tüm din derslerinin zorunlu olan kısmının seçmeli ders formatına geçmesi için bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Özyiğit, laiklik ilkesinden ödün vermeden içeriği düzenlemekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Cemal Özyiğit, eğitimin devlet politikasına dönüştürülerek yeniden yapılandırılması adına öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunmak ve okulların sorunları hakkında yetkililerden bilgi almak amacıyla Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu ile Karpaz Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Eğitimde yaşanan sıkıntıların çözülmesi ve daha kaliteli bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi adına Bakanlık olarak çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Bakan Özyiğit, yeniden yapılandırılacak eğitim sistemi ile ilgili öğretmenlerin düşüncelerini, fikirlerini almak ve bu yapıyı beraber oluşturmak istediklerini kaydetti.

Bakan Özyiğit, öğretmenlere hitaben “Eğitim sistemini değişen her hükümet ile yap-boz tahtası olmaktan kurtararak, bir devlet politikası haline getirmek için sizlerin görüşleri ve fikirleri bizler için çok önemli. Bu anlamda bölge okullarımızı tek tek gezip, sorunları yerinde inceleyerek ve tüm eğitimcilerimizin fikirlerine danışarak genel eğitim politikalarımızı oluşturmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özyiğit ayrıca Karpaz bölgesinin sorunlarının gözardı edildiğine dikkat çekerek “Karpaz’ın eğitime, ilgiye ve desteğe şiddetle ihtiyacı olduğu bir gerçek, bu düşünce ve bilinçle hareket ederek, gözardı edilen bu sorunların üzerine gitmekte kararlıyız, bizim için Karpaz bölgesinin ayrı bir önemi var” dedi.

Merkezi bölgelerin dışında kalan okulların ilgiye muhtaç olduklarını gözlemlediklerini belirten Özyiğit, “Bu bölgelerdeki okulların sorunlarını tek tek tespit edip elimizdeki imkanlar çerçevesinde çözümler yaratmak bizlerin görevidir” dedi.

Bakan Özyiğit, okul ziyaretlerinin ardından “Kıbrıs Kültürünü Yaşayalım ve Yaşatalım Projesi” kapsamında Zekai Altan tarafından Şehit Tuncer İlkokulu öğrencilerine verilen uygulamalı eğitimi izledi.

Eğitim çalışmasında, ilkokul öğrencileri Kıbrıs mutfağına dair eski uygulamaları öğrenirken, yaptıkları çöreklerden yediler.

Bakan Özyiğit buradaki konuşmasında, eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs kültürünü ve yaşam biçimini öğrenmeleri için öğrencilerden ülkenin her yerini gezip görmelerini istedi.

Eco-Bio Nitovikla Garden Koordinatörü Zekai Altan, eğitimde ezberciliği bozmak adına söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, Bakan Özyiğit’e uygulamaya verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

