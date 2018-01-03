Devlet Okullarında Pazartesi tatil verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 8 Ocak Pazartesi gününün kamu okullarında tatil olmasına karar verildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milletvekilliği Erken Seçimi’nde bakanlığa bağlı okullarda görev yapan çok sayıda öğretmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirilmesi nedeniyle bu kararın aldığı belirtildi.



Açıklamada, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikler kapsamında gerek oy sayımı uzun süre alacağı, gerekse çok sayıda öğretmenin seçimde görev yapacak olması ve sandık kurulacak okulların sınıflarının tekrardan eğitime hazır hale getirilebilmesini göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.