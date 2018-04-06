"Detaylı araştırma yapılacak"

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığını, söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığının ve okullarla herhangi bir temasın bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Özyiğit, denetmenlerin konuyla ilgili daha detaylı araştırma yapacağını da belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan ve sosyal medya ile basına yansıyan görüntülerin toplum içinde rahatsızlığa neden olduğunu belirten Özyiğit, "Yaşanan gelişmelerin okullarımızın çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle elimize ulaşan görüntüleri de dikkate alarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilgili birimleri tarafından ivedilikle konu ile ilgili ön araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığı ve okul içerisi ile herhangi bir temasın bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Özyiğit, okul sınırları dışında gerçekleşen bu tip olaylar direkt olarak bakanlığın sorumluluk alanına girmese de ortaya çıkan hassasiyet ve görüntülerin oluşturduğu rahatsızlık dikkate alınarak şüphe yaratan görüntülerle ilgili Bakanlık denetmenlerinin daha detaylı araştırma başlattığını kaydetti.

Detaylı soruşturmanın ardından, ortada bakanlık tarafından müdahale edilecek bir durumun olup olmadığının tespit edileceğini belirten Özyiğit, konuyla ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak raporun Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sunulacağını da ifade etti.