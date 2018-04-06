banner107
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
37 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
32 0
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor
20 0
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
16 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
58 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
25 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
110 0
14 0
banner82
banner147

"Detaylı araştırma yapılacak"

banner27

"Detaylı araştırma yapılacak"
banner137

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığını, söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığının ve okullarla herhangi bir temasın bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Özyiğit, denetmenlerin konuyla ilgili daha detaylı araştırma yapacağını da belirtti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde yaşanan ve sosyal medya ile basına yansıyan görüntülerin toplum içinde rahatsızlığa neden olduğunu belirten Özyiğit, "Yaşanan gelişmelerin okullarımızın çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle elimize ulaşan görüntüleri de dikkate alarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilgili birimleri tarafından ivedilikle konu ile ilgili ön araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığı ve okul içerisi ile herhangi bir temasın bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.
Özyiğit, okul sınırları dışında gerçekleşen bu tip olaylar direkt olarak bakanlığın sorumluluk alanına girmese de ortaya çıkan hassasiyet ve görüntülerin oluşturduğu rahatsızlık dikkate alınarak şüphe yaratan görüntülerle ilgili Bakanlık denetmenlerinin daha detaylı araştırma başlattığını kaydetti. 
Detaylı soruşturmanın ardından, ortada bakanlık tarafından müdahale edilecek bir durumun olup olmadığının tespit edileceğini belirten Özyiğit, konuyla ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak raporun Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sunulacağını da ifade etti. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.