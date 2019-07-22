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Deprem simulasyonları için kullanılacak

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LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ‘sarsma masası’ tasarladı

Deprem simulasyonları için kullanılacak
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Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, deprem mühendisliği alanında eğitim ve araştırma amaçlı kullanılacak sarsma masası tasarlayarak, başarılı bir çalışma ortaya koydu.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, İnşaat ve Deprem Mühendisi Yrd. Doç. Dr. İsmail Safkan, deprem mühendisliği konusunun birçok branşında kullanılan ve deprem simulasyonu cihazı olarak da bilinen sarsma masalarının günümüzde ciddi öneme sahip olduğunu belirterek, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün ölçekli testlerde kullanılmak üzere tasarladığı sarsma masasının laboratuvar çalışmalarında kullanılmaya  başlandığını ifade etti.

Ülkemizin deprem kuşağında bulunduğunu ve yapılan çalışmalar sonucu olası bir deprem karşısında, KKTC’de bulunan yapıların ciddi riske sahip olduğunu söyleyen Safkan, ayrıca kayıpları en az seviyeye indirebilmek ve deprem alanındaki çalışmalara yardımcı olması adına LAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, deprem simulasyonlarında kullanılmak üzere sarsma masası tasarladıklarını dile getirdi.

   Safkan, deprem araştırmalarının hem zemin hem de üst yapı alanlarında kullanılması planlanan sarsma masasının, ayrıca öğrencilerin eğitim sürecine destek olacak uygulamalarda da kullanılmasına imkan sağlayacağını belirterek, tasarlanan tek eksenli sarsma masasının, 100 kg yük kapasitesi ve 0-50 Hz aralığında çalışma özellikleriyle KKTC’de ilk olduğu vurguladı.

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