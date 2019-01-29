DAÜ’de mezuniyet coşkusu

DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni dün yapıldı. Törende, bini aşkın ön lisans ve lisans mezunu diplomalarına kavuştu.

Gerçekleşen 40. yıl mezuniyet töreni ile Doğu Akdeniz Üniversitesi 56 bin mezun sayısına ulaştı. Törende Antalya’da yaşanan hortum felaketinin ardından kaybolan Doğu Akdeniz öğrencisi için derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

2018-2019 Güz Dönemi Mezunları adına Türkçe ve İngilizce konuşma gerçekleştiren öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmaktan duydukları gururu dile getirdiler.

Ardından sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da tüm mezunlara seslenerek, onları kutladı, önemli öğütlerde bulundu.

Ardından, fakülte, okul ve bölüm birincilerine protokol tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi.

Lisans ve ön lisans mezunlarına diplomalarının verilmesiyle, kepler havaya atılarak tören tamamlandı. (MHA)