 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
19 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
49 0
 
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
17 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
33 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
164 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
17 0
banner82

DAÜ Lefkoşa Yüksek Lisans Programları Rüstem Kitabevi'nde yürütülecek

banner27

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2012 – 2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nden itibaren Lefkoşa’da yürütmeye başladığı İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne (İEF) bağlı Bankacılık ve Finans (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi (Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Yönetim Ekonomisi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe) Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2019 – 2020 Akademik Yılı’nda Rüstem Kitabevi’nde devam edecek.

DAÜ Lefkoşa Yüksek Lisans Programları Rüstem Kitabevi'nde yürütülecek
banner267

 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da yürütülmekte olan söz konusu programlar vasıtasıyla Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da bulunan Queens Üniversitesi ile arasında bulunan iş birliği anlaşması çerçevesinde Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı sertifikası alma imkanı da sunuluyor. DAÜ Yüksek Lisans Programlarında kamu çalışanlarına ve anlaşmalı kurumlara yüzde 20 - 40 arasında indirim fırsatı verildiği hatırlatılan açıklamada, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak tüm KKTC kamu çalışanlarının ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden yüzde 20 indirim yapılacağı belirtildi.
Açıklamada başvuruların 15 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Başvuru koşulları ve programlar hakkında daha fazla bilgi; DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1157, www.grad.emu.edu.tr) veya DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan (Tel: 0392 630 1281, WhatsApp: 0533 844 9170, fbe.emu.edu.tr) alınabiliyor.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.