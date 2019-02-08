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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 11 Haziran'da

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), giriş ve burs sınavı bu yıl 11 Haziran Salı günü yapılıyor.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 11 Haziran'da
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DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre, KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gördüğü Türkiye Cumhuriyeti öğrencilere yönelik DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı 2019, DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 11 Haziran 2019 Salı günü 10.00- 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

SINAV MAĞUSA VE LEFKOŞA OLMAK ÜZERE İKİ MERKEZDE YAPILACAK

DAÜ-Giriş ve Burs Sınavı 2019’un, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi. 

Yapılan açıklamada öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019 hakkında detaylı bilgilere https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri de ifade edildi.

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