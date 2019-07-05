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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde mezuniyet etkinlikleri yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları için, 2 Temmuz 2019 Salı günü bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde mezuniyet etkinlikleri yapıldı
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2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde ilk mezunlarını veren, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Uluslararası Tıp Programı”, bu yıl da yeni hekimlerini dünyaya kazandırmış oldu.

Öncelikle fakültede gerçekleşen yemin töreninin ardından, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gökçora, bu onurlu mesleği sürdürecek olan mezunların artık meslektaşı olduğunu ifade ederek kendilerine kariyer yolculuklarında başarılar diledi.

Ardından bu yıl ortalamada ilk 3’e giren öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Sertifika takdimi sonrasında, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 1.’si olan Oluwag Botemi Oluwaseun, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Törenin ardından, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları ve akademisyenleri hep birlikte mezunları temsil eden geleneksel fidan dikimini gerçekleştirdi.

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