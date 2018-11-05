Cumhuriyet kadınları canlandırıldı

YDÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyet Kadınları”nı canlandırdı

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyet Kadınları”nı canlandırdılar.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy, öğretim üyeleri ve 1. sınıf öğrencilerin temel makyaj dersi kapsamında uygulama atölyesinde gerçekleşen etkinlikte, 1920’li yılların makyajları, saçları ve kıyafetleri sergilendi.

Cumhuriyet dönemi kadınlarının sanatta, sporda, siyasette, eğitimde ve daha bir çok alanda öncü olduklarını ifade eden Dr. Yeşim Üstün Aksoy, kadınların güçlü ve mücadeleci duruşlarının yanında çağdaş ve modern profilleriyle tanındığını söyledi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte bir çok konuda yenilik ve medenileşmenin başladığını dile getiren Aksoy, “Cumhuriyet’in ilanından sonra, özellikle Kıyafet İnkılâbı’nın gerçekleştirildiği1931-1940 yıllarından sonra oluşan değişimler, Türk modasının temel taşlarını oluşturmuştur.

Cumhuriyet tarihinde ilkleri temsil eden kadınların giyim tarzlarının Cumhuriyet kadınına rol model niteliğindedir” dedi. Dönem kıyafetleri ve makyajlarıyla ilgili bilgiler veren Dr. Aksoy, “Özellikle keskin kontör çizgilerinden ziyade yüzü daha masum ve yuvarlak gösteren bir ten makyajının tercih edildiği dönemde, kadınlar tarafından geometrik desenli, geometrik kesimli elbiseler giyilmiştir. Kısa japone kollar, bluzan korsajlar ve boyunları saran rengârenk, dizi-dizi inci boncuklar, kocaman kloş şapkalar moda olmuştur. Cumhuriyet ile birlikte Türk kadınları her dönem modayı daha yakından takip etmeye başlamış ve modern gelişmeyi sürdürmüşlerdir” diye konuştu.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılamak ve bölümde okuyan öğrencilerin sosyal etkinliklerini desteklemek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yeşim Üstün Aksoy, ‘‘Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” sözlerini kullandı.