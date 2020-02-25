Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde

Tüm branşlardaki ürün gamını geliştirmeyi sürdüren Near East Hayat, çocukların geleceği için eğitim hayatlarının yarıda kalma riskini ortadan kaldırmayı amaçlayan “ Eğitim Sigortası ” ürününü hayata geçirdi.

İyi ve kesintisiz bir eğitim hayatı çocukları yaşamda başarıya hazırlar. Kaliteli bir eğitim sürecinin günümüz koşullarında aile bütçelerine getirdiği yüklerin yıldan yıla artmakta olduğu bir gerçek…Near East Hayat Eğitim Sigortası işte bu riskleri ortadan kaldırmak için hazırlandı. Eğitim Sigortası güvencesine sahip olan aileler ilk günden çocuklarına kesintisiz bir eğitim süreci yaratıyor.

Near East Hayat Eğitim Sigortası, Sigortalının (veli veya ebeveyn) vefat etmesi durumunda öğrencinin mezuniyetine kadar olan eğitim masraflarını karşılamak üzere düzenlendi.

Sigorta primleri, sigorta yaptıranın yaşı, cinsiyeti, seçilen teminat tutarı, poliçe süresi ve ödeme şekline göre belirleniyor. Poliçenin özelliklerine göre; sigorta yaptıracak kişinin 18 ile 65 yaş arasında olması gerekiyor. Sigorta süresi, eğitim süresine paralel olarak en az 1, en fazla 25 yıl olarak seçilebilir.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, “Çocuklar en değerli varlıklarımız, bazı riskler yüzünden eğitimlerinin yarım kalmasını istemeyiz, Eğitim Sigortası yaptırarak çocuklarınızın yarınlarını, bugünden koruma altına alabilirsiniz” dedi.

Near East Hayat Eğitim Sigortası hakkında detaylı bilgiyi, Near East Bank şubelerinden, şirket merkezinden veya neareasthayat.com web adresinden edinmek olanaklı. Sorular için 444 0 634 aranabilir.