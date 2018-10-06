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Çocuklara ücretsiz İngilizce kursu

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LTB ile YDÜ iş birliğinde organize edilen ücretsiz İngilizce kurslarına Haspolat’tan 57, Surlariçi’nden ise 95 çocuk katıldı

Çocuklara ücretsiz İngilizce kursu
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğinde organize edilen ücretsiz İngilizce kursları başladı.

Geçtiğimiz yıl Haspolat bölgesini kapsayan iş birliğine bu yıl Surlariçi de eklendi.

Bu kapsamda Haspolat İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’nda geçtiğimiz gün başlayan kurslara Haspolat’tan 57, Surlariçi’nden ise 95 çocuk katıldı.

YDÜ’de İngilizce öğretmenliği öğrenimi gören son sınıf öğrencilerinin verdiği derslerde temel İngilizce bilgileri, örnekler verilerek ve karşılıklı konuşularak öğrencilere aktarılıyor.

Bu bölgelerde ikamet eden 9-11 yaş aralığındaki çocuklar, 2018-2019 öğretim yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olacak şekilde ücretsiz İngilizce kursu alacaklar.

Her hafta çarşamba günleri düzenlenecek ve öğretim yılı boyunca devam edecek kursların tamamlanmasının ardından bir de müsamere gerçekleştirilecek. Koro ve tiyatronun sunacağı gösterilerle birlikte öğrencilere katılım ve başarı belgeleri takdim edilecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, fırsat eşitsizliğini giderecek adımlar atmayı belediye olarak görev addettiklerini, bu kapsamda da özellikle Haspolat ve Surlariçi’nde bu açığı belli bir oranda olsa da giderebilecek bir adım attıklarını ifade etti.

Harmancı, kursa katılımın yüksek olmasından duydukları sevinci de ifade etti.

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