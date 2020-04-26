“Çocuklara kazanım testi yapılmalı ”

TED Koleji Başkanı Pehlivanoğlu, uzaktan eğitimin çocuklara katkılarını ya da eksik bıraktığı noktaları öğrenmek için de eğitim-öğretim başladığında uzaktan eğitime dair bir kazanım değerlendirme testi yapılması gerektiğine dikkat çekti

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Dünyayı etkisene alan koronavirüsün eğiteme yansıması hakkında “Aileler de öğrenciler de sakin olsunlar. Uzaktan eğitimde süreci Kuzey Kıbrıs TED Koleji’nde Türkiye ve İngiltere’nin kararları doğrultusunda yürütüyoruz. Bu süreçte önemli olan disiplinli ve sakin olmak” dedi. Pehlivanoğlu, uzaktan eğitimin çocuklara katkılarını ya da eksik bıraktığı noktaları öğrenmek için de eğitim-öğretim başladığında uzaktan eğitime dair bir kazanım değerlendirme testi yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs eğitim alanını da temelden etkiledi. 30 Nisan’a kadar yüz yüze eğitime kapatılan okulların ardından Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için çözümü uzaktan eğitim modeli EBA’yı hayata geçirerek buldu.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eğitimde yaşanan yeni süreci Genç Tv’de telefonla katıldığı programda değerlendirdi.

65 GÜNLÜK AÇIK TAKVİYE İLE KAPATILIR

Uzaktan eğitim sürecinde Dünya ile Türkiye’yi kıyaslayan Pehlivanoğlu, UNESCO’nun açıklamaları doğrultusunda 1 Mart’ta Dünya’da 6 ülkede okullar kapalıyken, 7 Nisan itibariyle 188 ülkede okulların kapatıldığını bunun da kayıtlı olarak bulunan öğrencilerin yüzde 91’inin okula gitmemesi anlamına geldiğini söyledi. “Bu sorunu Türkiye, Kıbrıs, Fransa, İngiltere özelinde yaşamıyoruz. Bu bir pandemi” diyen Pehlivanoğlu, ailelere şöyle seslendi:

“Lütfen sakin olun, çocuklarınız sizlerin stresinden olumsuz etkileniyor. Büyük bir eğitim kaybı yaşanmayacaktır. Şöyle düşünelim; okullar hiç açılmasa da eğitim kaybı 65 okul günü olacaktır. Bu çok rahat bir şekilde bir aylık bir takviye programıyla giderilebilir. Utmayalım okullar kapanmadı, belli bir oranda evden eğitim yapılıyor. Sınavlar için de telaşa gerek yok. Çünkü sorular birinci dönemden çıkacak. Daha çok pratik yapan konuya daha hakim olacak.”

Pehlivanoğlu, uzaktan eğitimin çocuklara katkılarını ya da eksik bıraktığı noktaları öğrenmek için de eğitim-öğretim başladığında uzaktan eğitime dair bir kazanım değerlendirme testi yapılması gerektiğine dikkat çekti.

PLANLAMALAR YAPILDI

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin uzaktan eğitim sürecini Türkiye ve İngiltere’nin aldığı kararlar doğrultusunda yönettiğini ve öğrencilerin doğru bir strateji ile eğitimde yönlendirildiklerini belirten Pehlivanoğlu, çeşitli projeksiyonlar doğrultusunda telafi eğitimlerinin Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi ve okullar tarafından planlandığını vurguladı. Lha