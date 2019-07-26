Çocuklara bilim aşılanıyor

İklim değişikliği üzerine araştırmalar yürüten Nobel Ödüllü Dr. Azharı M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde iklim değişikliği ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Çevre bilimi, hava kalitesi ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla bilinen Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamalarının konuğu olarak “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenleri” konulu konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de gerçekleştirilen konferansta, Dr. Azharı Ahmed görsel örneklerle iklim değişikliği nedir, küresel iklim değişikliği, nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçları, iklim değişikliğinin dünyamızı nasıl etkilediği, sera gazları ve etkisi, tarihsel küresel sıcaklık artışı konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Konferans kapsamında Greenhouse Effect ile ilgili video gösterimi de yapıldı.

Sera etkisinin dünya yüzeyini ısıtan doğal bir süreç olduğunu anlatan video gösteriminde, Sera etkisinin Dünya'yı yaşamak için konforlu bir yer yapan şeylerden biri olduğu vurgulandı. Sera etkisi nasıl çalışır?, İnsanlar sera etkisinden nasıl etkileniyor?, Dünya üzerindeki sera etkisini azaltan şey nedir?, geliştirilmiş sera etkisi ve atmosfer gazları ile ilgili görsel materyaller eşliğinde bilgiler aktarıldı.

Güneşten gelen ışığın atmosferden geçerek dünya yüzeyinde absorbe edildiğini, karbondioksit gibi sera gazlarının battaniye görevi görerek, yüzeye yakın ısıyı tutarak sıcaklığı yükselttiğini anlatan Dr. Ahmed, insanoğlunun yaptığı faaliyetlerin sera gazı miktarını artırdığını ve gezegenimizin daha fazla ısınmaya neden olduğunu söyledi.

Sera gazlarının atmosferimizde uzun süre kaldığından söz eden Dr. Amed, bitkiler ve okyanusların karbondioksiti absorbe etmesine rağmen, insanların ekstra saldıkları karbondioksitleri absorbe etmeye yeterli olmadığını, bu yüzdende atmosferdeki karbondioksit miktarının giderek arttığını kaydetti. 150 yıl öncesine kadar insanoğlunun fazla sera gazı üretmediğini dile getiren Dr. Amed, yaşam şeklimizi değiştiren ve giderek artan şehirler, çiftlikler, endüstriyel yenilikler, elektrik ve araba kullanımlarına yollar açmak için ormanların yok edilmeye başlandığına vurgu yaptı.

Günümüzde karbondioksit emisyonlarının atmasında % 60 oranında Amerika Birleşik Devletleri’nin elektrik ve ulaşım kullanımı ile sorumlu olduğuna dikkat çeken Dr. Amed, geriye kalan kısmın ise tarımdan, kullandığımız ürünleri yapan fabrikalar gibi endüstrilerden, evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız enerjiden oluştuğunu belirtti.



ALINABİLECEK ÖNLEMLERDEN BAHSETTİ

Dr. Azharı F. M. Ahmed, sunumunun devamında iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı nasıl önlem alınabileceğinden de bahsetti. Enerji tasarruflu ampullere geçiş, araba kullanmak yerine yürümek, kullanmadığımız zamanlarda elektrikli öğelerin kapatılması, geri dönüşüm ve yiyecek atıklarının azaltılması, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji türlerinin kullanılması gibi küçük değişikliklerin büyük değişimlere neden olabileceğini söyledi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin eğlenceli soru ve cevap bölümü ile devam eden konferans sonunda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından Dr. Azharı M. Ahmed’e teşekkür plaketi takdim edildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ ÇALIŞMAYA İMZA ATTI

Şu anda EKOQ atar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından iklim değişikliği üzerine yürütülen çalışmalara verdiği katkıdan dolayı 2007 yılında Nobel Ödülü kazanmalarını sağladı.

Dr. Azharı M. Ahmed’in “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenleri” konulu konferansı akademisyenler ve araştırmacılar da izledi.