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Çocuklar gönüllerince eğlendi

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Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi’nin düzenlediği mutlu çocuk festivali büyük ilgi gördü

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Çocuklar gönüllerince eğlendi
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Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen KKTC’nin farkındalık odaklı ilk çocuk festivali, “Mutlu Çocuk Festivali”, Yakın Doğu Koleji bahçesinde gerçekleştirildi.

Farkındalık edinme, eğlenme ve öğrenme odaklı festival kapsamında, çeşitli alanlarda çocuklar için hazırlanan 14 farkındalık atölyesinde yapılan çeşitli etkinlikler, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Resim atölyeleri, dans gösterileri, kukla gösterisi, drama, sahne oyunları, survivor parkuru, şişme oyun alanları, kitap tanıtımı, uzmanlarla söyleşiler, psiko gösterisi, KKTC Hava Sporları Federasyonunun üç hava aracı ile yaptığı hava gösterisi ve Eril Cambaz’ın konseri ile çocuklar ve aileleri eğlenceli bir programda gönüllerince eğlendi.

Yakın Doğu Okullar Grubu, Yoga- Mandala ve Mindfulness Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Pınar Savun,  festival açılışında yaptığı konuşmasında, “Mutlu Çocuk Festivali” ile mutlu çocukların yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

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