Çavuşoğlu; YÖK Yatay geçişlerle ilgili kararı KKTC'deki üniversiteleri kapsamayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK’ün aldığı yatay geçişlerle ilgili kararının KKTC’deki üniversiteleri kapsamayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, iki gün süren temaslar sonrasında YÖK’ün kendilerine ilettiği resmi bir yazıyla bu duruma netlik kazandırdığını belirtti.

YÖK’ün kararını sosyal medya hesabından duyuran Nazım Çavuşoğlu, “YÖK’ün yurtdışında okuyan öğrencilerin Türkiye’ye ‘geçiş yapabileceğiyle’ ile ilgili aldığı karar KKTC’yi kapsamayacak. KKTC’den geçişler ‘Yükseköğretim kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmenlik’ hükümleri gereği gerçekleşebilecektir.” Dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada da, YÖK’ün geçtiğimiz gün aldığı yurt dışındaki güvenli olmayan ülkelerle ilgili kararının KKTC’de büyük bir tedirginlik yarattığını kaydetti. Bu kararın netliğe kavuşmasıs ve KKTC’deki üniversitelerin zarar görmemesi için yoğun bir girişim başlattıklarını, resmi, kurumsal ve kişisel temaslarda bulunduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, YÖK’ün ‘kararın KKTC’deki öğrencileri kapsamadığı’ yönündeki resmi kararının bugün ellerine ulaştığını söyledi.

Çavuşoğlu, yapılan girişimlerle, KKTC için olumsuz sonuçlara yol açabilecek bu konunun KKTC üniversiteleri leyhinde sonuçlandığını bildirdi.

Çavuşoğlu bu süreçte katkı koyan herkese, özellikle de Başbakan Ersin Tatar’a ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’a teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “KKTC yükseköğretimini ileri taşımak için var gücümüzle çalışıp, yeni projelere imza atacağımızdan ve sorun çözücü yaklaşımlar sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadesini kullandı.