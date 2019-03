Canova ve Çakmak’tan büyük başarı

Yakın Doğu Koleji öğrencileri Ayda Canova ile Selin Lidya Çakmak, Cambridge sınavlarında Kıbrıs’ta en yüksek notu alma başarısı gösterdi

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ayda Canova ile Selin Lidya Çakmak, Cambridge Learner Awards Ceremony ile Cambridge Assessment International Education tarafından düzenlenen Sosyoloji ile Arts&Design sınavlarında Kıbrıs genelinde en yüksek puanı alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ayda Canova, International AS Level Sociology sınavından, Selin Lidya Çakmak da, International AS Level Art& Design sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puanı alarak KKTC’nin de gururu oldular.

Ayda Canova ile Selin Lidya Çakmak, Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bir törenle Outstanding Cambridge Learner Awards Ceremony ile Cambridge Assessment International Education tarafından ödüllendirilerek, başarı belgesi aldı.

Cambridge Learner Awards Ceremony ile Cambridge Assessment International Education tarafından düzenlenen sınavlarda başarı elde eden iki öğrenciyi tebrik eden Okul Müdürü Asım İdris, disiplinli bir çalışmayla elde edilemeyecek başarı olamayacağını bir kez daha kanıtlamış olduklarını vurguladı.

Okul Müdürü İdris, “Elde edilen bu büyük başarı için iki değerli öğrencimi ve ders öğretmenlerimi kutlarım. Başarıya giden yolda en önemli koşul disiplin, azim, istikrar önemli unsurlar. Bir öğrenci okul hayatında iç disiplin kazanarak başarıya ulaşmışsa bunu yaşamının diğer evrelerinde de kullanabilir. Her alanda yakaladığımız bu başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Yakın Doğu Koleji, her zaman her alanda en başarılı, kökleri çok sağlam ve vizyonu çok geniş bir okul olduğunu ispatlamayı başarmış bir okuldur. Bu başarılar yalnızca bir okul için değil bir ülke için de çok önemlidir. Biz adımızı eğitime sağladığımız katkılarla duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Ders öğretmenleri de, öğrencilerinin çok disiplinli ve titiz bir çalışmayla hak ettikleri başarıyı elde ettiklerini belirtirlerken her yıl artan başarılarını bölüm arkadaşlarıyla paylaştılar. Yabancı dil eğitimi ve sınavlarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Yakın Doğu Koleji, yakalanması zor bir başarıyı daha elde ederken akademik başarı çıtasını da yükseltti.