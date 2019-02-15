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Bugün sömestr tatilinin son günü

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Okulların yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor.

Bugün sömestr tatilinin son günü
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31 Ocak’ta karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan yaklaşık 48 bin ilkokul, anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisi, 18 Şubat pazartesi yeniden ders başı yapacak.
Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.
Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10 Haziran’da alacak.
2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak.
 

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