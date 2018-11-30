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“Böyle eğitim olmaz”

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KTOEÖS, okullarda 126 öğretmen ihtiyacına rağmen sadece 91 münhal edildiğini ve eksik kadrolar nedeniyle sınavların yapılamadığını kaydetti

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“Böyle eğitim olmaz”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası  (KTOEÖS), öğretmen eksikliği gerekçesiyle Akdoğan’daki Polatpaşa Lisesi’nde eylem yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada,  aylardır eksik öğretmen kadrolarının tamamlanması ve nakillerin zamanında yapılabilmesi için sendika olarak mücadele verdiklerini kaydetti.

Eylem,  “Bakanlığın iş bilmezliği yüzünden nakillerin geciktirildiğini, münhallerin de geç ilan edildiğini” ileri sürerek,  öğretmenlik sınavları geç yapıldığı için okullar açıldıktan sonra atamaların yapılabildiğini belirtti.

Eylem, “126 ihtiyaca rağmen sadece 91 münhal edilmiştir. Eksik kadrolarla okullarımızı eğitimi sürdürmeye devam ediyorlar. Böyle kamusal eğitim olmaz. Böyle bir durumda nasıl nitelik sorgulayacaksınız. Hâlâ daha temel ihtiyacını gidermiş değilsiniz okulların” dedi.

Selma Eylem,  Polatpaşa Lisesi’nde öğretmen eksikliği nedeniyle 6 branşta sınav yapılamadığını, başka okullarda da eksik kadrolar nedeniyle sınavların yapılamadığını kaydederek,” Çocukların eğitim hakkı ellerinden alınmış vaziyettedir” dedi.

Eylem, 7 Aralık’a kadar eksik kadrolar tamamlanmazsa eylemlerine, artırarak devam edeceklerini söyledi.

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