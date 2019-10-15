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Bindayı Preschool’dan Acapulco’da eğitim semineri

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Bindayı Preschool’un 2019-2020 eğitim-öğretim yılının veli toplantısı 12 Ekim Cumartesi günü Acapulco Otel’de gerçekleştirildi.

Bindayı Preschool’dan Acapulco’da eğitim semineri
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Seminerin açılışında konuşan Kurucu Müdürü Münevver Damdelen “2004 yılında açılan anaokulumuzda ilk günden bu yana çocuklarımızı geleceğe hazırlarken daha neler yapabiliriz? Çocuklarımız neler keşfedebilir? sorularına cevap aramaktayız ve bunun için çalışmaktayız. Bugün burada bir arada olma nedenimiz de çocuklarımız” dedi.

Lego eğitimi, bilim sınıfı, zekâ oyunları eğitimleri uygulanırken, öğretmenlerimize de bu eğitimleri aldırarak bilinçli bir şekilde öğrencilere uygulattıklarını söyleyen Damdelen “Bu yıl Kids Academy Europe ve English Kids Academy eğitim sistemlerini okulumuzda uygulamaktayız. Bu sistemde İstanbul’dan gelen eğitim koordinatörlerimiz öğretmenlerimize hem eğitim veriyorlar hem de sınıf içi ölçüm ve derecelendirme yapıyorlar. Yeni eğitim sistemlerimizin içerisinde teknolojiye de yer vererek ve takip ederek ilerliyoruz” dedi.

Okul öncesi eğitimin gömleğin ilk düğmesin doğru iliklenmesine benzeten Damdelen, ilk düğme yanlış iliklenirse yanlışların devam ettiğini kaydetti.

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