Bilimsel çalışmalar sergilendi

Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmeleri tarafından hazırlanan Fen Sergisi açıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğrencilerin Kıbrıs Türk toplumunu en iyi şekilde temsil edecekleri ve aldıkları eğitimi gittikleri yerlerde de yansıtabilecekleri bir eğitim sistemi yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

Geleceğin doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulması hedeflediklerini, daha aydınlık gelecek için göreve geldiklerini kaydeden Özyiğit, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Bakan Özyiğit, Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmeleri tarafından hazırlanan “Fen Sergisi”nin açılışını yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan TMK Okul Müdürü Fehmi Tokay, öğrenci ve öğretmenlerin sergiye yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi, sergiyi düzenlemelerindeki amacın öğrencilere fen bilimini sevdirmek, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de “Amacımız eğitimin kalitesini daha da yukarı çekmek, gençlerin kaliteli eğitimle edinecekleri kazanımlarla fark yaratmalarını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimle, geleceğin doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulmasını hedeflediklerini, daha aydınlık gelecek için göreve geldiklerini kaydeden Özyiğit, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Cemal Özyiğit serginin açılışını gerçekleştirdi ve öğrencilerin sergideki projelerini inceledi.