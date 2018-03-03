banner107
3 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
11 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
29 0
54 0
94 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
11 0
20 0
49 0
banner82
banner147

Bilimsel çalışmalar sergilendi

banner27

Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmeleri tarafından hazırlanan Fen Sergisi açıldı

Bilimsel çalışmalar sergilendi
banner137

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğrencilerin Kıbrıs Türk toplumunu en iyi şekilde temsil edecekleri ve aldıkları eğitimi gittikleri yerlerde de yansıtabilecekleri bir eğitim sistemi yaratmak için çalıştıklarını söyledi. 

Geleceğin doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulması hedeflediklerini, daha aydınlık gelecek için göreve geldiklerini kaydeden Özyiğit, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Bakan Özyiğit, Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmeleri tarafından hazırlanan “Fen Sergisi”nin açılışını yaptı.
Serginin açılış konuşmasını yapan TMK Okul Müdürü Fehmi Tokay, öğrenci ve öğretmenlerin sergiye yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi, sergiyi düzenlemelerindeki amacın öğrencilere fen bilimini sevdirmek, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak olduğunu kaydetti. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de “Amacımız eğitimin kalitesini daha da yukarı çekmek, gençlerin kaliteli eğitimle edinecekleri kazanımlarla fark yaratmalarını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.
Eğitimle, geleceğin doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulmasını hedeflediklerini, daha aydınlık gelecek için göreve geldiklerini kaydeden Özyiğit, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri ve onlara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi. 
Konuşmaların ardından Bakan Cemal Özyiğit serginin açılışını gerçekleştirdi ve öğrencilerin sergideki projelerini inceledi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.