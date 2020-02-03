Bilgi ile donatılarak hayata atıldılar

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden 2019-2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler, coşku içerisinde geçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul konuşmasında, fakültenin temel bilimler alanında hizmet verdiğini dile getirerek, “Nasıl ki temeli sağlam olmayan bina çökerse, eğitimin temelini de sağlam atmazsanız eğitimden bir şey elde edemezsiniz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilklerin üniversitesi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkul, 1988’de eğitime başladıktan sonra eğitim, bilim, sanat, teknoloji ile bugünlere gelindiğini ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC toplumunun dışa açılan kapısı olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde sanat ve sanat çalışmalarına büyük önem verildiğini belirten Prof. Dr. Özkul, Türk Cumhuriyetlerinden toplulukların bir arada, bir çatı altında toplanması, birleştirilmesi hususunda kampüs içerisine kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nde, Orta Asya’da ve Balkanlar’da sanat denilince artık akla Yakın Doğu Üniversitesi’nin geldiğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından tasarlanan ve Şubat ayında tanıtımı yapılacak olan “GÜNSEL” elektrikli arabanın piyasaya sunulacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, üniversitesi olarak AR-GE çalışmalarının da ön planda olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvelerini toplayacaklarını, öğrencilerin bölümlerine başladıklarında yuvalarından yeni uçmayı öğrenen kuşlar gibi acemiyken artık ayakları üzerinde durabilecek bireyler olduklarını ve onlara yürekten inandığını dile getirerek sözlerini noktaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustaf Kurt da yaptığı konuşmada, Üniversite’deki ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerden söz ederek, akademisyenlerin uluslararası dergilerde WOS ve Scopus indeksleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kimliğiyle yayınlar yaptığını ve bu yayınların Yakın Doğu Üniversitesini Türkiye ve dünya genelinde en üst seviyelere taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Kurt; “Hem yerel anlamda bilimsel hem de uluslararası anlamda bilimsel etkinliklerimiz oldu. Türkiye’ye yön veren 100 bilim adamının yüzde 40’ını üniversitemizde ağırladık. Nobel ödüllü Aziz Sancar’ı üniversitemizde ağırladık. Etkinliklerde çok önemli çünkü öğrencilerimizde bir şevk, zevk, aslında bir amaç ve yol gösterici oluyor. Bir gün nobel alan mezunumuz olacak neden olmasın. Bu anlamda mezunlarımıza sesleniyorum bütün beklentilerinizin üzerine çizgi çekin ve bunların 2 katını yapın, yükseltin beklentilerinizi. Sıradan olmayın çünkü herkes sıradan bu anlamda. Yeni şeyler yapmaya çalışın, yenilikçi olun. Yaptığınız şeyleri eleştirin, beğenmeyin. Daha iyi nasıl yaparım diye düşünün. İnsanlara değer ve empati kurun. Siz bir Yakın Doğu’lusunuz ve Yakın Doğu’lu olmakla her zaman gurur duyun. Size başarılar dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törende mezun öğrenciler adına konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölüm öğrencisi Hasan Yılmaz ise, ünlü düşünürler Faucolt ve Hai Yang’ın özlü sözlerinden örnekler vererek, Yakın Doğu Üniversitesinde aldığı nitelikli eğitimden söz etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edilerek, geleneksel kep atma merasimi ile öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadılar.