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Behiye Erses Dershanesi başarılıları onure etti

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Behiye Erses Dershanesi 20 Temmuz Fen Lisesi ile Bülent Ecevit Anadolu Lisesi yerleştirme sınavlarında kazanan öğrencilerine pasta keserek kutlama yaptı.

Behiye Erses Dershanesi başarılıları onure etti
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Kutlama esnasında dershane yöneticileri yaptıkları konuşmada dershanenin kuruluşunun henüz 2. yılında olduğu ancak en iyi, en tecrübeli kadroya sahip olduğu için başarının geldiğini belirttiler.

Dershane yöneticileri, Behiye Erses Dershanesi olarak öğrencilerin başarılarını en yüksek seviyeye çıkarmak, teke tek ders verip daha iyi anlayabilmelerini sağlamak, katılacakları sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak ve tabi ki topluma ne istediğini bilen, hedeflerini başarıya ulaştırmayı amaçlayan öğrenciler yetiştirmek  en büyük hedefleri olduğunu özellikle vurguladılar. 

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