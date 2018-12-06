Bazı üniversiteler de tatil verdi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli tüm okullar yanında bazı üniversiteler de tatil kararı aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, yaptıkları duyurularla, eğitime bugün için bir gün ara verdiklerini açıkladılar.

Kararların üniversite öğrenci ve çalışanlarının güvenliği açısından alındığı kaydedildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla, bugün ilk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okulların tatil olacağını bildirmişti.