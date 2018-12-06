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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Bazı üniversiteler de tatil verdi

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Bazı üniversiteler de tatil verdi
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli tüm okullar yanında bazı üniversiteler de tatil kararı aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, yaptıkları duyurularla, eğitime bugün için bir gün ara verdiklerini açıkladılar.

Kararların üniversite öğrenci ve çalışanlarının güvenliği açısından alındığı kaydedildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla, bugün ilk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okulların tatil olacağını bildirmişti.

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