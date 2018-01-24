Başarılı öğrenciler belgelerini aldı

YDK’da Fransızca DELF sınavlarında başarı gösteren 22 öğrenci belgelerini aldı

Yakın Doğu Koleji’nde eğitim gören ve Mayıs ayında yapılan Fransız Eğitim Bakanlığı onaylı, Fransızca DELF sınavlarında başarı gösteren 22 öğrenci belgelerini aldı.

DELF A1 ve A2 seviyelerinde sınava katılan ve % 100 başarı sağlayan 22 öğrencinin Dil Eğitimi Diploması yerine geçen belgelerini aldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri’ne uygun olarak yapılan sınav sonrası verilen diplomaların uluslararası düzeyde geçerliliği bulunuyor. İleriki yaşamlarında kişilerin özgeçmişlerinde önemli bir yer alacak bu belgelerin her biri ayrı ayrı birer dil pasaportu niteliği taşıması bakımından da önem taşıyor.

Elde edilen başarı ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, “ikinci yabancı dil olarak senelerdir okulumuzda verilen Fransızca eğitimi, her zaman elde ettiği başarılarla Yakın Doğu Koleji isminin üstüne düşen tarafını gururla temsil etmiştir” dedi.

Yakın Doğu Koleji’nin kurulduğu andan itibaren azimli ve çalışkan bir kadrodan oluşan Fransızca bölümünün başarılarının devam ettiğini ifade eden Okul Müdürü Arkan, sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, sınav hazırlığında emeği geçen Fransızca öğretmenlerine de teşekkür etti. Işılay Arkan, “Her zaman dediğimiz gibi, başarılarımız, başaracaklarımızın teminatıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

DELF Sınavı’nda başarı gösteren öğrenciler:



A1 A2

Ralf Reis Lara Öztay

Fisun Hocaoğlu Bensu Sürel

Şayan Arıkan Nilsu Doğa Taşçıoğlu

Emir Sezgin Yağmur Hacıahmetoğlu

Selen Hocaoğlu Münevver Kadiroğulları

Hasan Hüdaoğlu Asra Polili

Birkan Davulcu Zehra Erdemsiz

Ayten Çamur Pembe Oduncuoğlu

Miray Tekcan

Hayal Öcal

Hayat Öcal

Kaan Sökmen

Berkem Gürcan

Onur Eren Kalabalık