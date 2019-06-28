Babadan oğluna diploma takdimi

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, diplomalarını aldı. Törene katılan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezunu olan oğlu Mustafa Çaluda’ya diplomasını takdim etti

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 -2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da yer alan törende mezun lisans öğrencileri adına Selin Demirtaş, konuşma yaptı.

Selin Demirtaş, dünya perspektifini değiştirecek, sorunları savaşla çözmek yerine akademik bilgileriyle çözebilecek potansiyele sahip bireyler olarak mezun olduklarını dile getirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu da törende yaptığı konuşmada, hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen, hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Şerife Eyipoğşu, bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor ve bizleri en iyi yerlerde en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Unutmayın ki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, sizlere, elimizden geldiği kadarıyla destek olduk, bugünden sonra da sizin yanınızda var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülteden dereceyle mezun olan öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ile Prof. Dr. Şerife Eyüboğlu tarafından takdim edildi. UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Siyaset Bilimi Bölümünden mezunu olan oğlu Mustafa Çaluda’ya diplomasını takdim etmesiyle başlayan seremonide, öğrencilere diplomaları takdim edildi.