 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
6 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
184 0
 
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
28 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
21 0
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
25 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
63 0
Burçlara göre erojen bölgeler
Burçlara göre erojen bölgeler
227 0
banner82

Babadan oğluna diploma takdimi

banner27

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, diplomalarını aldı. Törene katılan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezunu olan oğlu Mustafa Çaluda’ya diplomasını takdim etti

banner315
Babadan oğluna diploma takdimi
banner267

 

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 -2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da yer alan törende mezun lisans öğrencileri adına Selin Demirtaş, konuşma yaptı.

Selin Demirtaş, dünya perspektifini değiştirecek, sorunları savaşla çözmek yerine akademik bilgileriyle çözebilecek potansiyele sahip bireyler olarak mezun olduklarını dile getirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu da törende yaptığı konuşmada, hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen, hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

 Mezun olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Şerife Eyipoğşu, bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür.  Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor ve bizleri en iyi yerlerde en iyi şekilde temsil edeceksiniz.  Unutmayın ki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak,  sizlere,  elimizden geldiği kadarıyla destek olduk, bugünden sonra da sizin yanınızda var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülteden dereceyle mezun olan öğrencilere madalya ve diplomaları  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş  ile Prof. Dr. Şerife Eyüboğlu tarafından takdim edildi. UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Siyaset Bilimi Bölümünden mezunu olan oğlu Mustafa Çaluda’ya diplomasını takdim etmesiyle başlayan seremonide, öğrencilere diplomaları takdim edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.