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Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapıldı

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Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapıldı
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 Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2019-2020 öğretim yılı yazılı giriş sınavı bugün yapıldı..

Sınıf Öğretmenliği programına 40, Okul Öncesi Öğretmenliği programına 20 öğrencinin alınacağı sınav, saat 10.00’da başladı. 548 adayın başvuru yaptığı sınav, AÖA’da gerçekleştirilldi.

AÖA Giriş Sınavı’nın sonuçları, bugün, www.aoa.edu.tr adresinden yayımlanacak.

Akademi ayrıca, IGCSE gibi uluslararası sınavlardan elde edilecek puanla alacağı 10 öğrenci için, 15-30 Ağustos tarihleri arasında başvuru kabul edecek. Başvuru sonuçlarının 10 Eylül’e kadar belli olması bekleniyor.

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