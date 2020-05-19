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ARUCAD’dan burs fırsatı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilerin üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs ile yerleştirileceğini duyurdu

ARUCAD’dan burs fırsatı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilerin üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs ile yerleştirileceğini duyurdu.
ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, burs oranını %90 ve %100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik olarak ise  3-4-5 Haziran tarihlerinde  mülakat düzenlenecek.
Adaylar, bu mülakata tercihleri doğrultusunda  üniversitenin Girne Kampüsü’nde veya çevrimiçi (online) ortamda katılabilecek.          
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıtları için planlanan görüşmeler her fakülte için farklı tarihlerde yapılacak. 3 Haziran’da İletişim Fakültesi, 4 Haziran’da Sanat Fakültesi ve 5 Haziran’da Tasarım Fakültesi Bölümleri için görüşme düzenlenecek.        
Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu sınavsız %75 burs garantisi, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.        
Plastik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Seramik ve Cam Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Medya, Film Tasarımı ve Yönetmenliği, Reklam Tasarımı ve İletişimi olmak üzere 10 Bölümü bulunan ARUCAD, sanat ve tasarım odaklı bir eğitim veriyor.   

 

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