“AÖA’nın kapanmaması için protokol iptal ettik”

Eğitim Bakanı Özyiğit, AÖA’nın varlığının devamı için LAÜ ile protokolü iptal ettiklerine dikkat çekti

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) önceki gece düzenlenen törende 58 mezuna diplomaları verildi.

Törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Bakanlık bürokratlarının yanısıra AÖA Yönetim Kurulu ve öğretim üyeleri ile birlikte mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Okul Birincisi Buse Tosun’un ana meşaleyi yakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Akademi Korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

AÖA bu yıl sınıf öğretmenliği programından 20, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından 30, öğretmenlik sertifika programından ise 8 olmak üzere toplam 58 mezun verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, 37 yıl önce Atatürk Öğretmen Akademisi’nden gururla mezun olduğunu belirtti. Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ülkede yıllardır inançla, özveriyle, her türlü zorluğa rağmen kararlılıkla Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini şekillendiren öğretmenleri yetiştirdiğini kaydetti.

Akademinin bir süre önce imzalanan protokolle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Özyiğit, göreve geldikten hemen sonra ilk olarak bu protokole el attıklarını ve topluma mal olmuş köklü bir kurum olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığının devamı için protokolü iptal ettiklerini ifade etti.

Öğretmenlerin özverili, idealist, kendini topluma adamış, geleceği şekillendirmek için gecesini gündüze katan ve değerlerinden asla ödün vermeyen insanlar olduğunu belirten Özyiğit, öğretmen olarak görev yaptığı tüm süreçte bu ilke ve idealleri rehber edindiğini, bakanlık görevini de bu ilke ve idealleri yaşama geçirmek için üstlendiğini söyledi.

Özyiğit mezun olan genç meslektaşlarının da bu ilke ve idealler rehberliğinde Kıbrıs Türk toplumunun inanç ve değerlerinin korunması, geleceğine sahip çıkacak gençlerin yetiştirilmesi hususunda yol gösterici bir nefer olacağını belirtirken, öğretmenlerin inşa edeceği gelecek ile Kıbrıs Türk Toplumunun bu ülkede var olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.